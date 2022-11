Les 10 pickups électriques les plus attendus

Après les voitures, c’est maintenant le tour des camionnettes de passer à l’ère électrique.

Plusieurs constructeurs automobiles travaillent activement à commercialiser des camionnettes entièrement propulsées par des moteurs électriques. Certains sont bien connus du grand public alors que d’autres ont toute une réputation à bâtir.

Voici 10 pickups électriques qui pourraient bientôt circuler sur nos routes... si ce n’est pas déjà le cas!

Atlis XT

Photo: AMV

Cela fait déjà quelques années que le jeune constructeur Atlis nous a promis une camionnette 100% électrique avec des spécifications presque trop belles pour être vraies. Dès janvier 2019, on nous promettait un camion doté d’une autonomie de 805 kilomètres et capable de remorquer jusqu’à 20 000 livres. On anticipait alors des livraisons dès… 2020. Ce n’est visiblement pas arrivé, mais le fabricant de l’Arizona demeure actif. Il est d’ailleurs toujours possible de commander son Atlis XT sur le site web du constructeur.

Canoo

Photo: Canoo

Canoo, une autre entreprise basée aux États-Unis, propose une vision différente de la camionnette électrique. Avec sa grande surface vitrée et son poste de conduite situé sur l’essieu avant, on est bien loin du design que proposent les autres constructeurs présents sur cette liste. La camionnette Canoo (dont le nom n’a pas encore été annoncé) sera dérivée d’une version VUS que le fabricant souhaite lancer d’ici la fin de 2022.

Chevrolet Silverado EV

Photo: General Motors

Ceci n’est pas un concept, mais bien un modèle de production. Le Chevrolet Silverado EV 2024 devrait arriver sur nos routes à l’automne 2023. Cette mouture électrique du populaire Silverado promet une capacité de remorquage allant jusqu’à 10 000 livres, de même qu’une autonomie pouvant atteindre 640 kilomètres. Bien sûr, différentes versions seront offertes, à commencer par la RST First Edition qui coûtera au bas mot 119 948 $. Des variantes plus abordables suivront ensuite, avec un prix de départ annoncé à 52 448 $ pour la variante commerciale Work Truck (WT).

GMC Hummer EV

Photo: Antoine Joubert

À l’instar du Silverado EV, le GMC Hummer EV est construit à partir de l’architecture Ultium développée par General Motors. Déballant jusqu’à 1000 chevaux grâce à ses trois moteurs électriques, ce mastodonte se veut une véritable carte de visite pour General Motors, qui entend utiliser l’attrait du Hummer pour prouver son savoir-faire en matière d’électrification. Le GMC Hummer EV démarque aussi par l’adoption du système de conduite semi-autonome Super Cruise et par sa fonction Crab Walk qui permet aux roues arrière de pivoter pour faciliter les virages serrés.

GMC Sierra EV

Photo: General Motors

Construit à partir de la même plateforme que les Chevrolet Silverado EV et GMC Hummer EV, le GMC Sierra EV se démarquera notamment par sa présentation stylistique ainsi que par sa variante Denali axée sur le luxe. Les performances annoncées sont similaires à celles du Silverado EV, mais il faudra être beaucoup plus patient pour l’obtenir. Si sa commercialisation est prévue pour l’année-modèle 2024 aux États-Unis, GMC nous avertit tout de suite que le Canada ne pourra y accéder que pour l’année-modèle 2025.

Ford F-150 Lightning

Photo: Ford

Vous en avez probablement déjà croisé quelques exemplaires sur les routes, puisque le Ford F-150 Lightning est déjà commercialisé depuis l’année-modèle 2022. Similaire au F-150 régulier en matière de design, le Lightning peut être livré avec une batterie de 98 kWh ou de 131 kWh selon la version. L’autonomie peut atteindre 515 kilomètres, alors que la capacité de remorquage maximale annoncée s’élève à 10 000 livres. Victime de sa popularité, le F-150 Lightning est malheureusement difficile à obtenir en raison d’une demande qui surpasse largement l’offre actuelle de Ford.

Lordstown Endurance

Photo: Antoine Joubert

Sous son allure de « Stormtrooper », le Lordstown Endurance cache de nombreuses qualités. Près pour une commercialisation dès 2023 (du moins aux États-Unis), ce véhicule sera d’abord vendu en Ohio, au Michigan et en Californie. Équipé de quatre moteurs-roues et d’une batterie de 109 kWh, le Lordstown Endurance affiche de spécifications techniques similaires à celles du F-150 Lightning Pro, par exemple. Reste à voir s’il saura se frayer un chemin jusqu’au Québec…

Ram 1500 EV

Ram tire de l’arrière dans la course à l’électrification des camionnettes. Alors que Ford, Chevrolet et GMC ont déjà annoncé leurs couleurs, Ram continue de se laisser désirer. L’attente tire toutefois à sa fin puisque le premier dévoilement d’un Ram électrique est attendu pour le mois de janvier 2023.

Rivian R1T

Photo: Antoine Joubert

Le Rivian R1T roule déjà aux États-Unis, mais de longs délais ont retardé sa commercialisation canadienne. Heureusement, c’est sur le point de changer. Rivian a obtenu son homologation de Transports Canada en septembre dernier et on s’attend à ce que les premiers exemplaires du R1T arrivent prochainement chez nous. Idem pour l R1S, son équivalent en format VUS. En plus de ses véhicules, Rivian compte installer un réseau de 10 000 bornes de recharge à l’échelle nord-américaine d’ici la fin de 2023.

Tesla Cybertruck

Photo: Tesla

Dévoilé en 2019, le Tesla Cybertruck continue de se faire attendre. Elon Musk promettait d’abord des livraisons à la fin de 2021, ce qui n’a bien sûr pas eu lieu! Trois ans après son dévoilement, le Cybertruck demeure un mystère dans le monde de l’automobile. Sans lancer la serviette, Tesla avait averti en début d’année que la livraison des premiers Cybertruck ne se ferait pas avant 2023. On le croira quand on le verra!