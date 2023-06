Les bornes de Tesla seront accessibles aux véhicules de Rivian

Emboîtant le pas à Ford et à General Motors, Rivian vient d’annoncer qu’elle collabore avec Tesla afin que ses véhicules électriques aient accès à plus de 12 000 bornes Supercharger aux États-Unis et au Canada.

Après de longs délais, Rivian commence tout juste au pays la distribution de sa camionnette R1T et de son utilitaire sport R1S. Son unique centre de service se trouve à Richmond, près de Vancouver. D’autres sont censés ouvrir plus à l’est, soit à Toronto puis à Montréal, plus tard en 2023.

Pour revenir aux bornes de Tesla, les clients de Rivian recevront à compter du printemps 2024 un adaptateur NACS pour s’y brancher et recharger. Puis, en 2025, un port de recharge compatible sera intégré dans le design des R1T et R1S, éliminant le besoin dudit adaptateur.

Toutefois, un adaptateur CCS sera quand même inclus pour pouvoir utiliser les autres bornes rapides à courant continu sur le continent nord-américain.

Photo: Rivian

Le système de navigation des véhicules de Rivian et son application mobile seront du même coup mis à jour afin de permettre aux conducteurs de repérer facilement les bornes de Tesla.

La collaboration entre Rivian et la compagnie d’Elon Musk ne change rien au projet de la première qui consiste à implanter son propre réseau de bornes de recharge. Quelque 3 500 bornes réparties en plus de 600 emplacements en Amérique du Nord, dont un grand nombre près de sentiers et autres lieux d’aventure, sont prévues.

Photo: Rivian

Pour en savoir plus, ne manquez pas la capsule suivante de notre collègue Antoine Joubert :

