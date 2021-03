Rivian implantera des bornes de recharge au Québec

Rivian, le fabricant de véhicules électriques qui s’apprête à commercialiser la camionnette R1T et l’utilitaire R1S, annonce qu’il implantera plus de 3 500 bornes de recharge rapide dans plus de 600 emplacements répartis aux États-Unis et au Canada.

Prévues d’ici la fin de 2023, ces bornes se trouveront le long des routes et autoroutes principales ainsi que près d’endroits populaires comme des magasins ou des cafés pour former le « Rivian Adventure Network ». Elles seront accessibles uniquement par les clients de Rivian, à l’instar des bornes Supercharger de Tesla.

Selon la carte rendue publique par Rivian, on voit que la plupart des bornes seront installées en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario :

Photo: Rivian

Le Québec ne sera pas en reste avec des emplacements dans les régions de Montréal, Québec, les Laurentides, les Cantons-de-l’Est et le Bas-Saint-Laurent. Bien sûr, il sera facile de les localiser via le système de navigation à bord des R1T et R1S qui, soit dit en passant, possèdent une autonomie maximale de 640 kilomètres.

Les bornes rapides de Rivian auront une capacité initiale de 200 kilowatts. Ultérieurement, certaines passeront à 300 kilowatts, permettant de regagner environ 225 kilomètres d’autonomie en seulement 20 minutes. Le processus de recharge débutera dès que le véhicule est branché.

Les tarifs applicables seront annoncés prochainement, dit Rivian.

Mais ce n’est pas tout : Rivian prévoit également installer d’ici la fin de 2023 plus de 10 000 bornes de recharge de niveau 2 (240 volts) – appelées « Waypoints » – qui fourniront jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie en une heure.

Ces bornes seront placées dans des parcs, hôtels, restaurants et boutiques plus près des endroits que les gens désirent explorer, ce qui cadre directement dans la philosophie d’aventure de Rivian. Contrairement aux bornes rapides décrites plus haut, les propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables de toutes marques pourront en profiter.

Rivian vendra aussi ce type de borne à tous les clients qui le désirent pour une installation à domicile.

Rappelons que les premières livraisons de la camionnette R1T aux États-Unis ont été retardées pour différentes raisons, notamment la pandémie de COVID-19. Elles devraient maintenant débuter cet été. Les détails et les prix pour le marché canadien restent à préciser.

En vidéo : Antoine Joubert présente la marque Rivian