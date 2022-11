Combien coûte... le Rivian R1S 2023?

Dans le cadre du North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) aux États-Unis, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu essayer une série de véhicules en exclusivité. Celui qui retient notre attention aujourd'hui est le VUS 100 % électrique R1S de la marque américaine Rivian.

Commercialisé aux côtés de la camionnette R1T, l’utilitaire R1S devrait arriver bientôt sur les routes canadiennes. « [Le VUS] sera disponible très prochainement. Le Canada aura d’abord un point de service — un bureau de vente — à Vancouver. Ensuite, ce sera au tour de Toronto et Montréal », précise Antoine.

Plus de 500 km d’autonomie

Le Rivian R1S se commercialisera en une seule version qui possède quatre moteurs électriques. Une mouture à deux moteurs suivra plus tard. Son immense batterie de 180 kWh lui confère une autonomie pouvant aller jusqu’à 510 kilomètres.

Photo: Rivian

Sur le plan de la performance, le R1S décoiffe avec ses 835 chevaux et 908 lb-pi, ce qui se traduit par un sprint de 0 à 100 km/h en uniquement 3,0 secondes. La capacité de remorquage s’élève à 7 700 lb.

« C’est une véritable catapulte! C’est une expérience de conduite qui ne se compare à rien d’autre », se réjouit Antoine.

Comportement routier surprenant

Sur la route, le R1S est amusant et engageant, même s’il pèse 7 300 lb. « J’ai pu le conduire ici, sur des routes un peu accidentées et aussi sur autoroute. [C’est] pour vous dire que le comportement est tout simplement fantastique! Ça répond et c’est direct comme conduite ».

Photo: Rivian

Quant à l’habitacle, Antoine note la qualité et la richesse des matériaux. « Rares sont les véhicules américains qui ont offert un tel niveau de finition, et on est complètement champ gauche au niveau de la présentation », souligne-t-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Rivian R1S 2023… et dévoile sa gamme de prix!