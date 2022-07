Rivian R1T : les premières livraisons au Canada repoussées à novembre

Le Rivian R1T continue de faire languir les amateurs de camionnettes électriques, plus précisément les clients canadiens. Les livraisons de ce côté-ci de la frontière devaient initialement s’amorcer à l’automne 2021, puis elles ont été repoussées à juin 2022.

Un nouveau délai vient maintenant gâcher les plans. La compagnie a en effet confirmé au site insideEVs que les premiers exemplaires pour le Canada seront livrés en novembre 2022, soit avec une bonne année de retard. Elle n’a toutefois pas fourni plus de précisions.

Cette information pourrait servir à calmer le jeu, puisque certains détenteurs de réservations et membres du Rivian Owners Forum auraient reçu un courriel de la part de Rivian les avertissant que la livraison de leur camionnette est maintenant prévue dans la deuxième moitié de 2023… même s’il s’agit d’une édition de lancement.

L’un d’eux a partagé le message, qui évoque un report causé par les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et le fait que la compagnie doit prioriser certaines configurations au détriment des autres.

Photo: Antoine Joubert

Rivian dit aussi concentrer ses premières livraisons là où elle sera en mesure d’offrir une pleine expérience client, c’est-à-dire à proximité d’un centre de service. Le premier au Canada doit ouvrir dans la région de Vancouver.

Rappelons que la camionnette R1T est produite à l’usine de Rivian en Illinois, qui fonctionne à faible capacité depuis le début des opérations. En date du 31 mars 2022, moins de 3 600 exemplaires aient été assemblés.

Rivian prévoit aussi d’implanter plus de 3 500 bornes de recharge rapide dans plus de 600 emplacements aux États-Unis et au Canada d’ici la fin de 2023. Le Rivian Adventure Network sera accessible uniquement par les clients de Rivian. La plupart des bornes seront installées en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, mais il y en aura aussi au Québec.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Rivian R1T