Est-ce que les moteurs 2,7 litres de GM et de Ford proviennent du même fabricant?

Est-ce que les moteurs 2,7 litres de General Motors et de Ford proviennent du même fabricant? Si ma mémoire est bonne, on retrouvait à l’époque les mêmes moteurs dans les camionnettes Ford et Mazda.

Bonjour Gilles,

D’abord, il faut savoir que chez Ford, le moteur de 2,7 litres est un V6, biturbocompressé, que l’on produit depuis maintenant huit ans. De son côté, GM a récemment lancé un moteur de même cylindrée, mais qui ne possède que quatre cylindres. Un moteur également turbocompressé, que l’on exploite actuellement dans les camionnettes Silverado/Sierra et la Cadillac CT4. Ce dernier sera aussi monté sous le capot des Colorado/Canyon 2023, qui feront leur entrée en début d’année. Donc non, il ne s’agit pas du même moteur.

Quant à votre référence aux camionnettes Ford et Mazda, il faut effectivement remonter à plus de dix ans en arrière. C’est en effet en 2011 que Mazda utilisait les bases de la camionnette Ranger pour commercialiser la Série B (B3000, B400). Des camionnettes qui exploitaient non seulement les motorisations de Ford, mais constituaient en quelque sorte des clones du Ranger, avec comme seules distinctions des artifices esthétiques.

C’est à partir de 1993 que Mazda a choisi de cloner les Ranger, après l’abandon des B2200 et B2600i en 1992. Cela dit, si vous remontez dans les années 70, Ford commercialisait alors une camionnette du nom de Courrier. Un modèle compact qui était une réplique de la B2000 de Mazda de l’époque.

