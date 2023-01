GM investit plus d’un milliard dans de nouveaux V8

Si les véhicules électriques sont la nouvelle obsession de General Motors, les gros moteurs à combustion sont loin de disparaître de sa gamme de produits.

Une autre preuve? Le constructeur annonce un investissement de 854 millions $ américains (1,14 milliard $ canadiens) pour préparer quatre de ses usines américaines à la fabrication de V8 à petit bloc de nouvelle génération. Ces moteurs seront destinés principalement à ses VUS et camionnettes pleine grandeur.

Il s’agit des usines de Flint et de Bay City, au Michigan, de Defiance, en Ohio, ainsi que celle de Rochester, dans l’État de New York.

Pour le moment, aucun détail n’a été fourni en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des nouveaux V8. GM n’a pas précisé non plus quand leur production V8 doit débuter.

Le géant américain a simultanément annoncé un investissement de 64 millions $ américains (85 millions $ canadiens) à Defiance et à Rochester pour des moules et des composantes servant à la fabrication de véhicules électriques.

Son objectif ultime, rappelons-le, est de ne vendre que des véhicules électriques d’ici 2035 (actuellement, ceux-ci représentent moins de 2% des ventes totales de GM), mais il reste encore beaucoup de temps pour continuer à répondre aux besoins des consommateurs qui privilégient les motorisations conventionnelles.

C’est un peu la raison pour laquelle Chevrolet ne lance pas tout de suite une Corvette 100% électrique. Comme on vous en a parlé la semaine dernière, c’est une Corvette E-Ray hybride, renfermant toujours un V8, qui arrivera sur le marché en premier, soit plus tard en 2023. Son prix canadien est fixé à 128 798 $, incluant les frais de transport et de préparation.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Chevrolet Corvette E-Ray 2024