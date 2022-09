Salon de l’auto de Detroit : Chevrolet présente ses grandes nouveautés électriques

Au cours des derniers mois, Chevrolet a dévoilé pas moins de trois nouveaux véhicules électriques qui viendront s’ajouter éventuellement au catalogue de la marque.

En plus de dévoiler le Tahoe RST Performance, Chevrolet a profité du Salon de l’auto de Detroit pour mettre l’accent sur sa gamme électrique à venir. Les Equinox, Blazer et Silverado dans leur mouture électrique respective ont attiré l’attention. Ces trois véhicules reposent sur l’architecture Ultium de General Motors.

Le portfolio électrique a été présenté par Doug Houlihan, ingénieur exécutif dans le développement des Equinox EV et Blazer EV.

Photo: Germain Goyer

Chevrolet Equinox EV 2024

Dévoilé en grande première la semaine dernière, l’Equinox EV est visible pour la première fois pour le grand public au salon. Son prix d’entrée de 35 000 $ pour la version 1LT au Canada est assurément la donnée que tous ont retenue.

Tout dépendant de la version choisie, l’autonomie oscillera entre 400 et 480 kilomètres. En optant pour la petite batterie, la puissance développée sera de 210 chevaux. Elle grimpera à 290 chevaux avec la plus grande batterie. La technologie Super Cruise sera livrable.

Son arrivée est prévue pour l’automne 2023.

Photo: Germain Goyer

Chevrolet Blazer EV 2024

L’Equinox EV n’était pas le seul VUS électrique au sein du kiosque de Chevrolet. En effet, on se rappellera que le constructeur a dévoilé le Blazer EV 2024 en juillet dernier. Celui-ci mise davantage sur la performance. Il est également plus volumineux. À son dévoilement, il avait notamment retenu l’attention par ses trois configurations possibles, soit traction, propulsion ou quatre roues motrices.

Mentionnons également que le Blazer EV deviendra le premier véhicule électrique sur lequel on apposera l’écusson SS. Cette version pourra se vanter de développer 557 chevaux et 648 livres-pied.

En fonction de la déclinaison choisie, l’autonomie variera. Au maximum, le Blazer EV pourra parcourir jusqu’à 515 kilomètres avec une seule charge. Il pourra d’ailleurs être chargé sur une borne de 190 kW. Le Blazer EV dans sa version 1LT sera offert à partir de 54 548 $.

Une déclinaison baptisée Police Pursuit Vehicle (PPV) verra le jour. Elle sera destinée aux corps policiers.

Photo: Germain Goyer

Chevrolet Silverado EV 2024

En janvier dernier, à l’occasion du salon Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, Chevrolet a levé le voile sur le Silverado électrique.

À ce moment, on avait appris qu’il serait capable de parcourir jusqu’à 640 kilomètres avec une seule charge, tout dépendant de la version sélectionnée.

La version RST First Edition propose une puissance et un couple qui s’élèvent respectivement à 660 chevaux et 780 livres-pied et peut remorquer une charge allant jusqu’à 10 000 livres.

Lors de sa présentation, le Silverado EV a notamment épaté la galerie avec son tunnel entre la caisse et la cabine, ce qui permet de transport de longs objets. Tout comme le GMC Hummer EV, il pourra être muni des quatre roues directionnelles.

Cette camionnette entièrement électrique bénéficie de suspensions à air adaptatives.