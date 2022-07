Chevrolet Blazer EV 2024 : voici tous les détails

L’épopée du Chevrolet Blazer en a été toute une. Conçu à l'origine comme un rival au Ford Bronco avec toute sa robustesse à l’américaine et ses capacités d’escalader les sentiers escarpés, ce modèle emblématique s’est transformé en utilitaire intermédiaire en troquant ses armes de baroudeur pour des commodités pratiques et un confort familial. Aujourd'hui, l'un des modèles les plus vétérans de l'histoire de GM se lance à pieds joints dans l'aventure électrique, tout comme un grand nombre de véhicules du catalogue du constructeur en ce moment.

Le Guide de l’auto était de passage à Los Angeles pour découvrir le nouveau Blazer EV 2024.

Les spécifications

Le Blazer EV 2024 est basé sur la plateforme Ultium de GM, à l'instar des Cadillac LYRIQ. Il sera proposé dans plusieurs configurations, notamment des modèles à roues motrices avant, arrière et à traction intégrale. La gamme se déclinera en variantes 1LT, 2LT, RS et SS.

Photo: Chevrolet

L'appellation SS sera d’ailleurs apposée pour la toute première fois sur un véhicule électrique de la marque. Ce Blazer SS développera jusqu’à 564 chevaux et 648 lb-pi de couple grâce à une paire de moteurs électriques. Ça, c’est une fois la fonction WOW (Wide open Watts) activée. Nous pouvons supposer que cette fonction est inspirée du système départ canon WTF du GMC Hummer EV… mais avec un acronyme plus familial. Chevrolet affirme que le Blazer EV SS peut passer de 0 à 96 km/h en moins de 4,0 secondes – une donnée que le Guide de l’auto se devra de valider lors de notre essai éventuel.

L'autonomie maximale est estimée à 515 kilomètres, mais uniquement sur les modèles RS RWD. Les modèles à traction intégrale afficheront probablement de chiffres inférieurs. Quoi qu'il en soit, ce sera un autre critère d’évaluation lors de notre essai, surtout en plein hiver.

Photo: Chevrolet

Parmi les informations limitées que nous avons reçues aujourd’hui, on mentionne le fait que le Chevrolet Blazer EV aura une capacité de charge rapide maximale de 190 KW – selon le modèle, l'infrastructure de recharge disponible et les conditions météorologiques. Cette donnée est supérieure à celle du Ford Mustang Mach-E, mais inférieur à celui d'autres VE comme le Hyundai IONIQ 5 et le Kia EV6. Le Blazer EV sera capable de tirer 11 kW d'un chargeur de niveau 2.

Finalement, il sera muni de série de la fonction de conduite à une pédale pour faciliter la régénération de la batterie tout en récupérant l'énergie cinétique du véhicule.

Photo: Chevrolet

Technologie

La cabine du Blazer EV 2024 accueille son conducteur avec un immense écran de 17,7 pouces, ainsi que d’autres équipements livrables comme la technologie de conduite mains libres Super Cruise de GM. Le modèle RS recevra des surpiqûres rouges sur sa sellerie et un peu partout dans l’habitacle, tandis que les sièges en microfibre de suède seront de série sur la variante SS.

Tous les modèles seront équipés de série de sièges et d'un volant chauffants, mais aucun d'entre eux ne disposera d'un bouton de démarrage. Le Blazer EV aura plutôt un système mains libres, où le conducteur n'aura qu'à appuyer sur la pédale de frein après avoir fermé la portière. À condition que la télécommande soit dans les parages, bien sûr!

Photo: Chevrolet

Parmi les autres caractéristiques intéressantes du Chevrolet Blazer EV 2024, citons le hayon à ouverture automatique lorsque la télécommande est reconnue par les capteurs à l'arrière du Blazer (plus besoin de faire des acrobaties en équilibre sur un pied !), ainsi qu'une portière de port de recharge à ouverture électrique (comme sur une Tesla!).

En plus des modèles « civils », le Blazer EV sera proposé en modèle Police Pursuit Vehicle (PPV) destiné aux corps policiers. Basé sur le modèle Blazer SS, le Blazer EV PPV hérite de la plus grosse batterie de la gamme greffée un une paire de moteurs électriques. Ce modèle sera armé de freins avant Brembo et doté d'un intérieur spécialement conçu pour les forces de l’ordre.

Photo: Chevrolet

Prix

Côté tarification, les Chevrolet Blazer EV 2LT et RS 2024 porteront des étiquettes de prix respectives de 59 148 $ et 63 848 $, et seront commercialisées à l'été 2023. La variante performante SS suivra plus tard en 2023, et aura un prix de 83 548 $. Le modèle de base 1LT sera commercialisé au premier trimestre 2024, avec un prix de départ de 54 548 $.

Plus de détails concernant les performances, l'autonomie et les équipements de la gamme complète du Blazer EV 2024 devraient suivre dans les mois à venir.

