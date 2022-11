Chevrolet dévoile un premier concept de berline électrique

Pendant que Chevrolet en met plein la vue avec de futurs camions et VUS électriques comme les Silverado EV, Blazer EV et Equinox EV, certains se demandent si on aura droit à des voitures conventionnelles au-delà de la Bolt EV.

La réponse est oui. La silhouette d’un coupé sport électrique ressemblant à la Camaro a été entrevue lors d’une présentation vidéo de General Motors en mars 2020. Puis, en avril dernier, le président de GM, Mark Reuss, a confirmé que des versions hybride et 100% électrique de la Corvette sont en route, la seconde devant arriver sur le marché quelque part en 2024, sinon 2025.

Y aura-t-il une berline ou quelque chose du genre pour remplacer la Malibu lorsque celle-ci prendra sa retraite avant le milieu de la décennie? C’est possible, même si ce genre de véhicule est en fort déclin. Et à quoi pourrait-elle ressembler? Pour en avoir une idée, on peut regarder du côté de la Chine, où le constructeur vient de dévoiler un intéressant concept – intéressant non pas à cause du nom, FNR-XE, mais plutôt du design.

Photo: General Motors

Avant d’aller plus loin, précisons que ce modèle a été développé spécifiquement en fonction du marché chinois. Là-bas, GM prévoit de lancer plus de 15 véhicules entièrement électriques d’ici 2025 et une voiture dérivée du concept FNR-XE en fera partie, reposant bien sûr sur la plateforme Ultium.

Le toit et les montants noirs contrastants aident à mettre l’accent sur la carrosserie aux surfaces finement sculptées. À l’avant, les minces phares sont reliés par une bande lumineuse au milieu de laquelle apparaît un logo transparent de Chevrolet. La compagnie prétend que la posture basse et horizontale ainsi que les ailes arrière corpulentes sont un hommage aux muscle cars américains d’antan.

Photo: General Motors

Évidemment, l’aérodynamisme est à l’honneur, comme on peut le voir avec les caméras à la place des rétroviseurs, et le gigantesque toit vitré fait le pont entre le pare-brise et la lunette arrière pour apporter beaucoup de lumière à l’intérieur, chose qu’on reproche souvent aux muscle cars.

Malheureusement, il n’y a pas d’images de l’habitacle. Pas plus que des détails techniques, d’ailleurs. Il faudra vraisemblablement attendre à l’an prochain pour en savoir plus. À quand une réplique de Chevrolet aux Tesla Model 3 et Hyundai IONIQ 6 en Amérique du Nord? C’est à suivre.

En vidéo : Le Chevrolet Equinox EV 2024 se dévoile