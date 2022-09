Chevrolet Equinox EV 2024 : cinq choses à savoir

L’Equinox EV 2024 s’inscrit dans la gamme grandissante des véhicules électriques de Chevrolet, aux côtés du Silverado EV, du Blazer EV et des Bolt EV et Bolt EUV.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Design « American Cool »

Les designers ont puisé leur inspiration des voitures des années 1960-1970 ainsi que des grands espaces et paysages des États-Unis. Par conséquent, le langage stylistique baptisé « American Cool » lui confère une esthétique sportive et épurée.

Les versions LT peuvent être livrées avec un toit blanc, alors que les moutures RS ont accès au noir. Par ailleurs, la taille de jantes varie de 19 à 21 pouces.

Photo: Chevrolet

Entre 400 et 480 km d’autonomie

Doté de la plate-forme Ultium, l’Equinox sera offert avec un choix de deux batteries. Avec la plus petite, la puissance s’élève à 210 chevaux et le couple à 242 lb-pi. Ces données grimpent à 290 chevaux et 346 lb-pi de couple pour l’autre.

En fonction des configurations, l’autonomie variera entre 400 et 480 kilomètres.

1LT : traction (400 km), traction (480 km), intégral (450 km)

2LT/2RS : traction (480 km), intégral (450 km)

3LT/3RS : intégral (450 km)

À l’aide d’une borne de niveau 2 (11,5 kW), General Motors (GM) estime que vous pouvez regagner 54 kilomètres en une heure, alors qu’elle est de 82 km avec une borne de 19,2 kW (module optionnel). Une recharge rapide à 150 kW permet de récupérer 112 km en 10 minutes.

Photo: Chevrolet

Habitacle épuré

L’habitacle reprend un langage stylistique minimaliste et sportif. Le conducteur est informé par une instrumentation numérique mesurant 11 pouces. En ce qui concerne le système multimédia, il est alimenté par un écran de 11 pouces. Les versions plus équipées ont accès à un moniteur de 17,7 pouces.

Les sièges chauffants à l’avant et à l’arrière ainsi que l’éclairage d’ambiance configurable sont offerts, en option.

Côté pratique, le coffre a un volume maximal de 1 614 litres lorsque la banquette est rabattue. L’Equinox EV ne possède pas de compartiment de rangement à l’avant. La capacité de remorquage s'élève à 1 500 lb.

Photo: Chevrolet

Beaucoup de technologies

Sans surprise, le VUS incorpore de nombreuses technologies de sécurité et d’aide à la conduite de la suite Chevrolet Safety Assist. Ce dernier comprend notamment : le système de suivi de voie avec l’avertisseur de franchissement de ligne et le système de freinage d’urgence automatique en marche arrière.

Le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra à 360 degrés, l’affichage tête haute et le rétroviseur numérique figurent au catalogue des options. La conduite semi-autonome Super Cruise est également livrable.

Photo: Chevrolet

Deux versions

L’Equinox EV se déclinera en deux versions distinctes : LT et RS. Chacune possèdera une sous-variante qui comprendra différents groupes d’options. Par exemple, l’Equinox LT de base adopte la nomenclature 1LT, alors que les modèles plus huppés se nommeront plutôt 2LT et 3LT.

Pour la première année de commercialisation, les clients pourront se procurer une édition limitée de la 2RS. Elle se distinguera par sa couleur exclusive, tout en intégrant les technologies livrées avec la variante 2RS normale. Le système d’infodivertissement muni d’un écran de 17,7 pouces et l’instrumentation de 11 pouces arrivent de série.

Au moment d’écrire ces lignes, Chevrolet annonçait un prix d’entrée de 35 000 $ pour la version de base 1LT, ce qui le rend admissible au rabais provincial (7 000 $) et fédéral (5 000 $). Le Chevrolet Equinox EV 2024 devrait être disponible à l’automne 2023.