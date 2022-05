En vidéo : un aperçu de l’intérieur du Chevrolet Equinox électrique

General Motors, qui a annoncé en janvier dernier la venue d’un Chevrolet Equinox 100% électrique pour l’année-modèle 2024 et dévoilé des images d’un concept, nous donne aujourd’hui un nouvel aperçu du véhicule dans une vidéo publiée sur YouTube.

Les images sont plus concrètes et représentatives de ce que sera le modèle de production, qui fera vraisemblablement son apparition dans quelques mois en vue d’une commercialisation à partir de l’automne 2023, en version RS.

Encore une fois, on constate que le design n’a rien à voir avec celui de l’Equinox actuel et s’apparente de près à la future camionnette Silverado EV, également attendue comme modèle 2024.

La vidéo nous montre les bouches de ventilation de style turbine dans les coins de la planche de bord, la console centrale en pont avec de gros porte-gobelets sur le dessus et du rangement en dessous, puis un éclairage ambiant qui dynamise le décor.

Enfin, l’instrumentation numérique est flanquée d’un très grand écran tactile pour le système d’infodivertissement, similaire à celui de 17 pouces du Silverado EV. L’odomètre indique 48 211 milles – est-ce un quelconque indice des spécifications de l’Equinox électrique ou un nombre sans aucune signification? On se le demande.

Ce qu’on sait pour l’instant, c’est que le véhicule aura un prix d’environ 35 000 $ en version de base LT, transport et préparation en sus. Il serait donc plus abordable encore que les Bolt EV et Bolt EUV. Mais contrairement à ces deux modèles sous-compacts, il reposera sur la plateforme Ultium de GM, ce qui devrait lui procurer une autonomie supérieure. Le système d’assistance à la conduite Super Cruise sera disponible.

Ce Chevrolet Equinox à batterie sera devancé par un Blazer électrique, qui sera en vente à compter du printemps 2023.

