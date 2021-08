La technologie Ultium expliquée par les ingénieurs de GM

En mars 2020, General Motors a dévoilé ce qui servira de fondement à ses véhicules électriques de nouvelle génération : la technologie Ultium. En gros, il s’agit d’une plateforme modulaire avec batterie de grande capacité conçue pour toutes sortes d’applications.

Au Canada, le fer de lance sera le multisegment Cadillac LYRIQ 2023, dont les réservations débuteront en septembre et les premières livraisons, à l’automne 2022. Il sera suivi du GMC Hummer EV 2023, le mastodonte américain réinventé en camionnette 100% électrique.

Flexibilité et efficacité

Comme nous l’a expliqué Andy Oury, ingénieur technique en chef des ensembles de batteries, la plateforme Ultium a la particularité unique de pouvoir empiler les cellules de batterie de style pochette soit à la verticale (pour des VUS et camionnettes) ou à l'horizontale (pour des véhicules de performance), optimisant ainsi le stockage d'énergie. À cela s’ajoute une gamme de cinq modules d’entraînement interchangeables et trois moteurs convenant à tous les types de rouage (traction, propulsion, rouage intégral simple ou de performance).

Photo: General Motors

La plupart des modèles seront dotés d'une batterie à simple étage avec un système de 400 volts et une capacité de recharge rapide allant jusqu'à 200 kW, tandis que les gros véhicules comme le Hummer EV auront des batteries à double étage avec un système de 800 volts et une capacité de recharge rapide de 350 kW.

Les batteries Ultium, du type nickel-cobalt-manganèse-aluminium (NCMA), sont conçues pour réduire l’usage du cobalt de 70%. Par rapport à la Chevrolet Bolt EV, qui emploie une batterie de LG Chem, les ingénieurs de GM ont pu réduire le poids de l’ensemble de la batterie de 25% et le nombre de connexions à l’intérieur de 55%. Les cellules en soi ont une capacité supérieure de 60%.

Photo: General Motors

La responsable des systèmes électroniques et de communication des batteries, Fiona Meyer-Teruel, a de son côté insisté sur le fait que GM est le premier constructeur automobile à miser sur un système de gestion de la batterie presque sans fil (90% moins de câbles et de connecteurs). Ceci laisse plus de place aux cellules de batterie, donc une meilleure autonomie, et il sera possible éventuellement d’apporter des mises à jour à distance pour améliorer le rendement.

Parlant d’autonomie, ces batteries pouvant atteindre 200 kWh permettront de parcourir jusqu'à 725 kilomètres dans le meilleur des cas, selon les toutes dernières estimations de GM. Elles autoriseront également des sprints de 0 à 100 km/h en aussi peu que trois secondes.

Photo: GMC

Écolo jusqu’au bout

Comme l’a souligné Pablo Valencia Jr., directeur principal du cycle de vie des batteries et des infrastructures de recharge, la conception modulaire des batteries Ultium de GM les rendra plus faciles à réutiliser et à recycler.

À propos, GM vient de conclure une entente avec l’entreprise Li-Cycle, qui possède des installations en Ontario, afin de recycler jusqu’à 100% des matériaux rejetés lors de la fabrication des batteries, en utilisant un procédé hydrométallurgique qui émet 30% moins de gaz à effet de serre que les solutions de recyclage conventionnelles.

C’est aussi en Ontario que se trouve le centre d’essais par temps froid de GM. Cliquez sur le lien pour voir comment ses différents véhicules y sont testés, incluant les modèles électriques.

En vidéo: coup d'oeil au centre d'essais par temps froid de GM