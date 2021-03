Voici comment GM teste ses véhicules par temps froid

Le 4 mars 1971, Montréal et une bonne partie du Québec étaient frappés par ce qui a été appelé la « tempête du siècle ». Coïncidence ou pas, 50 ans plus tard jour pour jour, General Motors a convié Le Guide de l’auto à une présentation virtuelle de son centre d’essais par temps froid situé à Kapuskasing dans le nord de l’Ontario.

Le complexe d’une superficie de 242 acres a presque atteint l’âge d’or aussi, ayant démarré ses activités en 1973. Un peu plus de 30 ans auparavant, en pleine Deuxième Guerre mondiale, GM avait commencé à y tester des véhicules militaires pour le gouvernement. Ce n’est pas l’expertise qui manque!

Brrr…

Kapuskasing, qui se trouve à peu près à la même latitude que Baie-Comeau, connaît très bien le froid. Le mercure descend souvent à -35 degrés Celsius en hiver, parfois jusqu’à -45 degrés. C’est justement le cas à l’intérieur de la trentaine de chambres à froid réparties sur le site.

« C’est le genre de température où la peau perd de sa sensibilité dès qu’on met le pied dehors, raconte Connor Sutton, responsable des tests d’ingénierie. On met nos véhicules à l’épreuve dans des conditions encore plus extrêmes que la majorité des Canadiens rencontrent normalement, pour s’assurer qu’ils répondront bien aux attentes une fois sur la route. »

Photo: General Motors

Un programme rigoureux

Pas moins de 95% des véhicules de GM destinés au marché nord-américain doivent passer par le centre de Kapuskasing dans le cadre de leur processus de validation de la qualité et de la durabilité. Les autres sont testés en soufflerie climatique à l’Institut universitaire de technologie de l'Ontario.

De 150 à 250 modèles roulent sur la piste d’essai enneigée de 3,6 kilomètres chaque année, sans parler d’une trentaine dans les chambres à froid. Pour chacun, le programme dure environ 12 semaines – parfois plus – avec des essais menés à toute heure du jour et de la nuit, sept jours sur sept. Vous pouvez imaginer les milliers et les milliers de kilomètres qui y sont parcourus.

Photo: General Motors

Les essais tiennent comptent de tous les aspects mécaniques et dynamiques reliés au châssis, mais aussi la batterie (évidemment!), les systèmes électriques, le chauffage et la ventilation, les sièges chauffants et plus encore.

« C’est par ces tests que nous pouvons déceler des problèmes attribuables à la température, trouver des solutions pour maximiser la performance et la durabilité des pièces par temps froid et ajuster les réglages de la meilleure façon possible », affirme Matthew Adams, responsable des opérations.

Crucial pour les véhicules électriques

Le centre d’essai de Kapuskasing teste absolument tous les types de véhicules, allant des gros VUS à essence comme le Cadillac Escalade jusqu’aux petites voitures électriques comme les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV.

Photo: General Motors

On y trouve d’ailleurs un laboratoire dédié aux batteries, notamment celles à haute tension qui alimentent les moteurs électriques. Des conducteurs spécialisés effectuent bon nombre de tests sur piste et l’autonomie électrique est évaluée en long et en large, tout comme la recharge avec les différentes sources de courant. À propos, l’infrastructure de recharge sur place à Kapuskasing a une capacité de 2,5 mégawatts, soit assez pour alimenter 1 500 maisons moyennes.

On le sait, GM a de grandes ambitions avec les véhicules électriques. La nouvelle génération à venir, propulsée par la technologie Ultium et offrant jusqu’à 725 kilomètres d’autonomie, promet d’être encore plus intéressante – GMC Hummer EV et Cadillac LYRIQ en tête. Ces modèles se retrouveront sur nos routes d’ici deux ans et ils seront prêts à rendre service 365 jours par année.