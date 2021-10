Que pensez-vous d'une Cadillac CTS d'occasion?

J’aimerais avoir votre avis concernant la Cadillac CTS4 Coupé 2011. Je cible un modèle affichant 70 000 km au compteur.

Bonjour Daniel,

Le coupé Cadillac CTS est un modèle polarisant. Certains aiment et d’autres détestent, en raison d’une ligne particulière et très originale. Évidemment, la gamme CTS aura été d’une grande importance pour Cadillac. Un modèle d’abord responsable d’une certaine renaissance de la marque lors de son arrivée en 2003, qui a été suivi d’une seconde génération où les déclinaisons et les options étaient quasi innombrables.

Pour cette seconde génération de la CTS, Cadillac avait donc offert une berline, une familiale ainsi que ce coupé, qui a aussi été proposé une version CTS-V à moteur V8 de 556 chevaux. La voiture que vous ciblez et qui constitue déjà une curiosité du monde automobile moderne est pour sa part doté d’un V6 de 3,6 litres de 304 chevaux, réalisant des performances plus qu’honnêtes. Hélas, l’ajout d’un rouage intégral (d’où l’acronyme CTS4) vient affecter les performances comme la consommation, qui grimpe d’au moins 15% par rapport au modèle propulsé. C’est la grande déception concernant la CTS4 Coupé 2011 qui, sinon, est franchement intéressante.

Vous dire que la finition se situe au niveau des Audi et BMW serait mentir, mais l’aménagement intérieur ainsi que la richesse de l’équipement permettent d’excuser une qualité d’assemblage inégale par endroit. Chose certaine, l’achat d’un tel modèle peut être intéressant considérant sa rareté et son originalité. Et puis, la conduite est loin d’être vilaine, même si je lui préfère une version à roues motrices arrière.

