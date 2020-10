GMC Hummer EV 2022 : un retour entièrement électrique

GMC ressuscite le nom Hummer en introduisant son premier véhicule 100% électrique.

Après avoir avancé ses intentions en marge de la plus récente édition du Super Bowl, General Motors officialise le tout en dévoilant cette nouvelle camionnette alimentée à l’électricité.

Tout comme la Cadillac Lyriq présentée en août dernier, le GMC Hummer EV sera doté de la batterie de technologie Ultium, développée en partenariat avec LG Chem. Cette dernière promet une autonomie totalisant plus de 560 kilomètres et une récupération de 160 kilomètres après 10 minutes à une borne de recharge rapide (800 volts). Ces données sont celles estimées par le manufacturier et demeurent à être confirmées.

En ce qui a trait à la motorisation, le GMC Hummer EV renferme trois moteurs électriques qui développent une puissance et un couple estimés de 1000 chevaux et 11 500 livres-pied (!). Le tout devrait permettre d’atteindre les 97 km/h en trois secondes environ. Le rouage intégral est offert de série, présenté sous l’appellation e4WD.

Pour le moment, une seule version sera commercialisée. Elle portera l’appellation Editon 1.

Photo: GMC

Un look saisissant

Sur le plan stylistique, le Hummer EV détonne. Tel que promis, on peut retirer les panneaux de toit transparents histoire de rouler les cheveux au vent. Ils peuvent être rangés dans le coffre avant.

En plus d’opter pour une apparence futuriste, ses concepteurs ont adopté la répétition de la lettre « H » à divers endroits.

Comme le propose aussi le GMC Sierra, cette nouvelle camionnette sera munie du hayon MultiPro. Celui-ci peut être modulé de six manières différentes.

Photo: GMC

Quatre roues directionnelles

Parmi les caractéristiques qui avaient été annoncées préalablement au dévoilement officiel, notons la fonction CrabWalk. Grâce à cette dernière, la camionnette pourra se déplacer de manière diagonale à condition de rouler à basse vitesse. Les roues avant et arrière adopteront le même angle de braquage.

Le GMC Hummer EV pourra être chaussé de pneus dont le diamètre est de 37 pouces. En revanche, il sera livré avec des pneumatiques de « seulement » 35 pouces. GMC promet également une suspension pneumatique adaptative qui permettra au véhicule d’être soulevé jusqu’à 149 millimètres afin d’offrir des capacités hors route dignes de ce nom.

Des caméras un peu partout

GMC a équipé son nouveau Hummer EV du système UltraVision qui comprend des caméras sous la carrosserie à l’avant et à l’arrière. Le but visé est de faciliter le travail de repérage des nombreux obstacles rencontrés en parcours hors route.

D’ailleurs, le soubassement est recouvert de plaques d’acier assurant la protection de la batterie et limitant ainsi les dégâts en conduite hors route. En développant cette nouvelle camionnette, GMC entendait offrir un rendement remarquable autant sur la route qu’une fois sorti des sentiers battus.

À bord, on retrouvera un écran tactile de 13,4 pouces auquel sera jumelé un système d’infodivertissement de dernière génération. Quant à l’écran de l’instrumentation sous les yeux du conducteur, sa diagonale s’étire sur 12,3 pouces.

Photo: GMC

Super Cruise

Jusqu’à présent, la technologie Super Cruise n’était disponible que chez Cadillac au sein de la grande famille de General Motors. Avec le Hummer EV, elle sera introduite pour la première fois chez GMC.

Ce système de conduite semi-autonome permet la conduite sans les mains et il se charge du changement de voie sur certaines routes sélectionnées et lorsque les conditions le permettent.

Patience, patience

La production du GMC Hummer EV débutera à la fin de l’année 2021 à l’usine de General Motors à Hamtramck au Michigan. Cependant, les unités destinées au marché canadien ne seront construites qu’à partir de l’automne 2022. Il faudra donc attendre au moins deux longues années avant de voir ce nouveau Hummer sur nos routes.

Pour l’heure, l’échelle de prix n’a pas été divulguée.