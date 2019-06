Cadillac : Super Cruise inclura plus de routes au Québec

Le système de conduite autonome sur autoroute de Cadillac, Super Cruise, sera disponible dans plus de modèles au cours des prochains mois.

Réservé uniquement à la berline CT6 depuis ses débuts, Super Cruise sera intégré à bord de la nouvelle CT5 ainsi que les bolides de performance CT4-V et CT5-V, présentées il y a quelques jours à peine.

Super Cruise est un système qui permet au véhicule qui en est équipé de se déplacer sans aucune intervention humaine sur plusieurs routes canadiennes et américaines en utilisant une combinaison de lidars et de cartographies GPS ultra précises.

Afin de s’assurer que la personne au volant demeure prête à reprendre les commandes en cas de besoin, le système Super Cruise est muni d’une caméra qui surveille ses moindres faits et gestes. Si vous vous endormez ou si vous regardez le paysage, le véhicule vous commandera de reprendre le contrôle. Si, toutefois, vous gardez les yeux sur la route, la Cadillac peut poursuivre son chemin pendant des centaines de kilomètres sans jamais avoir besoin d’aide.

Lors d’un bref essai routier à Détroit, nous avons été à même de constater l’efficacité du système. Sur des routes passablement engorgées, la Cadillac à bord de laquelle nous prenions place se déplaçait sans tracas. Pour effectuer un dépassement, toutefois, le conducteur se doit de reprendre les commandes. Pour le reste, on peut croiser les bras et laisser la voiture faire le travail.

Évidemment, ce genre de système est grandement dépendant des conditions météorologiques. Par une belle journée ensoleillée, tout va pour le mieux. Dans une tempête de neige en plein mois de janvier, toutefois, le véhicule vous demandera inévitablement de reprendre le contrôle.

Un plus grand réseau

Cadillac a également confirmé que la cartographie de la fonctionnalité Super Cruise allait être mise à jour avec plus de 100 000 kilomètres de nouvelles routes au Canada et aux États-Unis d’ici la fin de l’année. On comptera alors sur un un réseau de plus de 320 000 kilomètres à travers l’Amérique du Nord.

Au Québec, cette mise à jour permettra notamment aux conducteurs de Cadillac munie du système Super Cruise de lâcher le volant dans la Réserve faunique des Laurentides, entre Québec et Saguenay, ainsi que sur l’autoroute 50 qui relie Gatineau à Montréal. À noter que plusieurs grandes routes de la province figuraient déjà à la cartographie du constructeur.

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, les propriétaires actuels de la Cadillac CT6 équipée de Super Cruise devront prendre rendez-vous chez leur concessionnaire, où la mise à jour sera effectuée sans frais.

Pour ce qui est des nouveaux modèles, les Cadillac CT4-V, CT5, CT5-V et CT6 2020 seront toutes offertes avec la technologie Super Cruise.