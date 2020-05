Cadillac Super Cruise : encore plus de nouveautés à venir

Plus tôt cette année, nous vous avons parlé de Cadillac qui allait améliorer son système de conduite semi-autonome Super Cruise en permettant le changement de voie automatique.

En gros, il suffira d’actionner le clignotant vers la gauche ou vers la droite pour que le véhicule change de voie tout seul – si les conditions de circulation sont propices, bien entendu. Au total, environ 300 000 kilomètres d’autoroutes aux États-Unis et au Canada seront compatibles avec cette fonction.

Mais ce n’est pas tout ce que la compagnie a prévu. Comme l’a expliqué au site Detroit Free Press l’ingénieur en chef du système Super Cruise, Mario Maiorana, il sera possible de passer d’une autoroute à une autre en empruntant un échangeur, à condition que le véhicule se trouve dans la voie qui les relie. Le conducteur devra reprendre les commandes si la voie disparaît sur la nouvelle artère.

De plus, la caméra qui fait face au conducteur et celle qui surveille la route devant le véhicule seront améliorées afin d’être moins souvent aveuglées par la lumière du soleil, ce qui devrait causer moins d’interruptions du système tôt le matin et en fin de journée.

Photo: Cadillac

À quand l’accès aux autoroutes par les bretelles et les changements de voie automatiques sans aucune intervention du conducteur? Cadillac refuse de donner des détails là-dessus, mais ça risque fort d’être la prochaine étape.

La nouvelle version du Super Cruise sera disponible en option avec le nouvel Escalade 2021, la CT4 2021 et la CT5 2021. Il était question d’un lancement dans la seconde moitié de l’année 2020, mais il se pourrait que le tout soit retardé légèrement en raison des délais occasionnés par la COVID-19.

L’objectif à plus long terme est d’offrir Super Cruise dans d’autres marques que Cadillac au sein de la grande famille de GM, pour un total de 22 modèles d’ici 2023.