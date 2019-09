La gamme de la Cadillac CT4 2020 se dévoile en entier

À l’aide d’une campagne sur les réseaux sociaux visant à attirer une nouvelle génération d’acheteurs friands de luxe et de sportivité, General Motors a dévoilé aujourd’hui le reste de la gamme de la Cadillac CT4 2020.

Rappelons que seule la version haute performance CT4-V avait été présentée ce printemps.

Ainsi, on sait maintenant que les clients auront quatre principaux choix de CT4 : Luxe, Luxe haut de gamme, Sport et CT4-V. Toutes comprennent des roues motrices arrière de série et proposent un rouage intégral en option.

Photo: General Motors

Deux moteurs

D’abord, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres fournit une puissance de 237 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports.

La version Luxe Haut de gamme propose en option le même quatre-cylindres turbocompressé de 2,7 litres qui accompagne d’emblée la CT4-V. Ce nouveau moteur génère 309 chevaux et un couple de 348 livres-pied dans la première ainsi que 325 chevaux et 380 livres-pied dans la seconde. Il fait équipe avec une boîte automatique à 10 rapports.

Dans tous les cas, des technologies de cylindrée variable et d’arrêt-redémarrage automatique contribuent à économiser de l’essence. Le conducteur pourra aussi choisir entre quatre modes : Tourisme, Sport, Neige/Glace et Piste. La CT4-V en ajoute deux autres, soit Mon mode et Mode V.

Photo: General Motors

Sportivité garantie

Cadillac promet une agilité exceptionnelle dans la catégorie grâce à une répartition du poids quasi parfaite et à des améliorations aux suspensions. La direction à assistance électrique est signée Bosch et des freins avant Brembo se retrouvent de série sur les CT4-V et Sport. Les pneus autoscellants de marque Continental sont une première parmi les berlines sport compactes de luxe.

Vous rêvez d’une CT4 encore plus musclée et performante, digne de rivaliser avec les meilleures Allemandes? Bonne nouvelle : Cadillac lancera ultérieurement une version qui se positionnera au-dessus de la CT4-V. Les détails à son sujet restent toutefois à préciser.

Photo: General Motors

Extérieur distinctif

Physiquement, la Cadillac CT4 2020 se caractérise par un long capot ainsi qu’une posture large et trapue. L’ensemble des blocs optiques est à DEL et 11 couleurs extérieures sont proposées.

Les versions Luxe et Luxe Haut de gamme arborent plusieurs accents de chrome et de chics calandres, tandis que les versions Sport et CT4-V affichent un traitement plus foncé, une calandre sport, des éléments aérodynamiques comme un subtil aileron arrière et des bas de carrosserie prolongés, sans oublier des jantes exclusives.

Photo: General Motors

Du bon temps à bord

L’habitacle de la Cadillac CT4 met l’accent sur le conducteur et place les commandes à des endroits ergonomiques, assure-t-on. Plusieurs touches métalliques viennent donner de l’éclat au décor. À propos, huit options de couleurs et de finitions sont offertes à bord.

Le point focal est un écran tactile haute définition de huit pouces dont la disposition suit la nouvelle tendance dans l’industrie. Des commodités sophistiquées comme un volant en cuir chauffant, une caméra de recul en HD, un affichage pleine couleur derrière le volant et un éclairage ambiant à DEL avec mode furtif sont aussi au menu.

Photo: General Motors

La CT4 intègre aussi les toutes dernières technologies de Cadillac, dont le système de conduite semi-autonome Super Cruise (disponible au cours de l’année civile 2020), qui est maintenant compatible avec plus de 320 000 kilomètres d’autoroutes au Canada et aux États-Unis.

Mentionnons en terminant que la Cadillac CT4 2020 pourra être commandée au Canada d’ici la fin de l’année et qu’elle sera fabriquée à l’usine GM de Lansing Grand River, au Michigan, modernisée au coût de 211 M$ dans le but d’assembler la nouvelle génération de berlines Cadillac. On connaîtra les prix à l’approche de sa mise en vente.