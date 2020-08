Cadillac LYRIQ : une nouvelle ère débute chez Cadillac

Avec le LYRIQ, son premier véhicule 100% électrique, Cadillac a bien l’intention de retrouver son prestige du passé.

Dévoilé aux médias du monde entier via une présentation virtuelle à laquelle Le Guide de l’auto a assisté, le LYRIQ marque le début d’un nouveau chapitre chez Cadillac.

Pour marquer ce virage dans l’histoire de cette compagnie plus que centenaire jadis très prestigieuse, on nous présente aujourd’hui un véhicule à l’allure utilitaire muni d’une motorisation entièrement électrique.

Le design plutôt osé est dominé par une gigantesque devanture sans ouverture à l’avant, qui s'illumine lorsque le véhicule se met en marche L'arrire est plongeant, avec des deux qui s'étirent jusq'au pilier C. À la fois costaud et élancé, le LYRIQ affiche un gabarit qui semble similaire à celui du Jaguar I-PACE ou du Mercedes-Benz EQC.

À l’intérieur, le tableau de bord intègre un gigantesque écran incurvé de 33 pouces similaire à celui que l’on retrouve à bord du nouveau Cadillac Escalade 2021 (celui de l’Escalade fait 38 pouces). La quasi-totalité des boutons physiques semble avoir été abandonnée au profit de commandes tactiles. Cadillac explique aussi avoir mis l’emphase sur la qualité des matériaux utilisés afin de monter la barre dans le créneau des véhicules électriques de luxe.

Photo: Cadillac

Nouvelle technologie de batterie

Si Cadillac n’a donné aucun chiffre de performances, on nous a tout de même confirmé que ce modèle sera livré avec un rouage à roues motrices arrière. On souligne aussi qu’une variante à quatre roues motrices sera également proposée. Celle-ci pourrait d’ailleurs être la seule à être offerte au Canada.

Pour ce qui est de l’autonomie électrique, on s’est contenté de nous dire que le LYRIQ pourra parcourir « plus de 485 kilomètres » en une charge. Ce n’est pas mauvais, mais ce n’est pas révolutionnaire non plus. On promet également une recharge très rapide avec une capacité pouvant aller jusqu’à 150 kW.

Photo: Cadillac

Notons que contrairement à la majorité des véhicules électriques actuellement sur le marché, le LYRIQ ne sera pas muni d’une batterie au lithium-ion, mais bien d’une nouvelle technologie appelée Ultium. Développée en partenariat avec LG Chem, cette batterie d’environ 100 kWh permettrait de réduire l’utilisation de cobalt de l’ordre de 70% par rapport aux batteries de véhicules électriques conventionnels.

Construit à partir d’une architecture spécialement dédiée aux véhicules électriques, le LYRIQ est doté d’une plateforme modulaire qui sera vraisemblablement utilisée dans le développement de plusieurs autres modèles électriques chez General Motors au cours des prochaines années.

Photo: Cadillac

La technologie à l’honneur

En plus de sa motorisation électrique, le nouveau LYRIQ se démarquera par une intégration technologique jamais vue auparavant chez General Motors. Le véhicule sera équipé de la plus récente génération du système Super Cruise, qui permettra au véhicule de se conduire de façon entièrement autonome sur certaines routes.

Cadillac assure aussi que le LYRIQ pourra se stationner de lui-même en parallèle ou de façon perpendiculaire, et ce même si le conducteur se trouve à l’extérieur! Cela rappelle inévitablement les véhicules Tesla, qui peuvent faire la même chose à grâce au fameux « Summon Mode ».

Le constructeur mise également sur une ambiance sonore extraordinaire à bord. On a d’abord travaillé à réduire les bruits de la route en avec une nouvelle technologie utilisant des microphones et des accéléromètres. Avec ce nouveau système, les ingénieurs de Cadillac peuvent cibler la gamme de fréquences du bruit causé par les pneus et ainsi réduire le niveau de bruit indésirable dans le véhicule.

Puis, on a intégré un système audio à 19 haut-parleurs signé par AKG Acoustics. « Nous voulions offrir une expérience sonore qui transporterait le conducteur d’un véhicule à un studio d’enregistrement », résume Hussein Khalil, ingénieur en chef de la conception audio chez Cadillac.

Photo: Cadillac

Une question d’image

Pour Cadillac, la présentation du LYRIQ est bien plus qu’un nouveau modèle. C’est le début d’une transformation importante de la marque Cadillac qui s’accélérera au cours des prochaines années.

Avec ce premier véhicule électrique, la marque de luxe de General Motors veut se doter d’une nouvelle image de marque sur laquelle on fonde beaucoup d’espoir.

« Menée par le LYRIQ, Cadillac redéfinira le luxe américain au cours de la prochaine décennie avec un nouveau portfolio de véhicules électriques », a assuré Steve Carlisle, vice-président exécutif et Président de la division nord-américaine de General Motors.

Il faudra toutefois être patient, car ce véhicule n’arrivera pas chez nous avant 2022. En attendant, la marque continue de miser principalement sur les VUS avec les XT4, XT5, XT6 et Escalade.

En vidéo: on vous présente le Cadillac Escalade 2021