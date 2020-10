Problème de transmission chez Cadillac : ai-je des recours?

Il y a trois semaines, je me suis procuré un Cadillac XT4 flambant neuf. Après une semaine, la transmission a lâché. Cela fait maintenant deux semaines que le véhicule est au garage et on me dit que la pièce est en rupture de stock. Inutile de vous dire que je commence déjà à détester mon nouvel achat. Ai-je droit à un dédommagement dans un tel cas?

----------------------

Bonjour Stéphane,

Voilà une situation qui, effectivement, est plutôt fâchante. D’autant plus que la transmission de ce véhicule est commune et utilisée sur plusieurs autres produits de la marque. Évidemment, le concessionnaire aura pour obligation de remplacer sous garantie la pièce défectueuse et de vous fournir en attendant un véhicule de remplacement vous permettant de vous déplacer. Or, ce dernier n’est pas tenu par la loi de vous dédommager dans un tel contexte. Vous ne pourriez pas, par exemple, décider de redonner les clés du véhicule en mentionnant ne plus en vouloir.

Ce genre de situation de plus en plus fréquent survient généralement en relation avec de nouveaux modèles pour lesquels les concessionnaires ne conservent pas les pièces en inventaire. Et comme ces derniers réduisent souvent leur stock pour ne pas avoir à supporter une trop grosse charge financière, cela donne lieu plus souvent à des situations comme la vôtre.

Après deux semaines d’attente, je crois personnellement qu’il est prématuré de parler de délai déraisonnable. Or, si la situation persiste, vous pourriez à ce moment effectuer une plainte au service à la clientèle de Cadillac, surtout si vous avez l’impression d’un manque de collaboration du concessionnaire.

En vidéo: les 10 modèles les moins fiables selon Consumer Reports