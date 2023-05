La boîte à 8 rapports de GM visée par une action collective au Canada

Une demande d’action collective contre General Motors du Canada vient d’être déposée en Saskatchewan au nom de tous les propriétaires canadiens de véhicules GM munis d’une boîte automatique à huit rapports.

Des recours similaires ont été entrepris aux États-Unis dans les dernières années, comme nous vous en avions parlé en avril 2019, mais il s'agit d'une première de ce côté-ci de la frontière.

Plus précisément, les boîtes Hydra-Matic 8L90 et Hydra-Matic 8L45 sont au cœur de la demande, qui allègue des hésitations, saccades et vibrations lorsque la boîte change de rapport à l’accélération ou en décélération. Des problèmes à basse vitesse sont aussi mentionnés. Les causes possibles qui ont été soulevées sont un convertisseur de couple défectueux, un excès de friction entre les composantes et un mauvais liquide de transmission.

On retrouve ces boîtes de vitesses dans de nombreux véhicules fabriqués sur une plateforme à roues motrices arrière, essentiellement des voitures sport, des berlines de luxe, des camions et des VUS. Les modèles visés sont les suivants :

L’action collective soutient que GM connaît l’existence du problème depuis des années mais n’a pas réussi à trouver une solution efficace et permanente. Pire, des concessionnaires auraient tenté de faire croire aux clients qu’il n’y a rien d’anormal dans le fonctionnement et que les transmissions sont sécuritaires pour les conducteurs et les autres usagers de la route. Un juge de la Cour de la Saskatchewan se chargera de l’autoriser ou non dans les prochains mois. Pour de plus amples détails, cliquez ici.

