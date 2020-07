Étude : les marques et les véhicules les plus attrayants en 2020

Après avoir publié récemment son palmarès de la qualité initiale, dominé étonnamment par Dodge à égalité avec Kia, la firme américaine J.D. Power nous dit maintenant quels sont les véhicules et les marques que les consommateurs trouvent le plus attrayants et excitants en 2020.

Son étude APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) est en quelque sorte une mesure de l’attachement émotionnel et du plaisir que ressentent les propriétaires par rapport à 37 aspects, allant de la puissance lors de l’accélération à l’impression de luxe et de confort qui se dégage à bord. Pour ce faire, près de 90 000 personnes ayant loué ou acheté un modèle 2020 ont été sondées 90 jours après la transaction.

Du côté des marques populaires, le top 5 se compose de Dodge, Ram, GMC, Ford et MINI (la seule qui n’est pas américaine). Kia, Mazda (qui enregistre la plus forte hausse cette année), Nissan, Honda et Hyundai viennent ensuite dans cet ordre. À l’inverse, les consommateurs trouvent Jeep, Toyota et Chrysler moins attrayantes et excitantes. Ça vous surprend?

Photo: Porsche Cars North America

Chez les marques de luxe, Porsche domine comme à l’habitude, suivie de Lincoln, Cadillac, BMW et Land Rover. Tesla aurait toutefois été première si elle avait répondu à l’ensemble des critères d’éligibilité de J.D. Power. Bizarrement, Audi figure au dernier rang.

Pour ce qui est des différentes catégories de véhicules, les modèles suivants sont considérés comme les plus attrayants et excitants par les consommateurs selon l’étude 2020 de J.D. Power :

Que pensez-vous de ces résultats? N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

En vidéo: les 10 meilleurs habitacles de 2020 selon WardsAuto