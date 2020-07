Cadillac Lyriq : on jase du premier VUS électrique de Cadillac avec un haut dirigeant de la marque

Tel qu’annoncé récemment, le tout nouveau Cadillac Lyriq – un des fers de lance de la nouvelle génération de véhicules électriques de General Motors en compagnie du GMC Hummer EV – sera dévoilé officiellement le 6 août.

Il sonne le début d’un chapitre important pour le constructeur américain et c’est pourquoi Le Guide de l’auto s’est entretenu avec Phil Dauchy, directeur mondial de la stratégie pour la marque Cadillac, afin d’en apprendre un peu plus.

Le Lyriq, rappelons-le, est la version de série du concept dévoilé en images lors du Salon de l’auto de Detroit 2019.

Cadillac a choisi de créer un véhicule à part entière bâti sur une nouvelle plateforme au lieu d’électrifier un modèle existant non seulement pour bien marquer ce nouveau départ, mais aussi parce que les avantages techniques sont nombreux : plus grande modularité, roues plus près des coins, plus d’espace à bord, plus de liberté de design, etc.

Sur ce dernier point, Phil Dauchy mentionne que le Cadillac Lyriq aura un look très distinctif, mais en même temps, personne ne doutera de son affiliation, notamment avec les emblèmes illuminés et la partie arrière qui fait un clin d’œil aux fameuses ailettes (tailfins) de Cadillac. Incarnant une relation symbiotique entre l’homme, la machine et la nature, il aura un rapport avec la lumière comme on ne voit nulle part ailleurs dans l’industrie.

Photo: General Motors

Qu’en est-il du nom? « Nous avions besoin de créer un lien émotionnel fort et nous nous sommes tournés vers la musique, car vous savez, Cadillac est la marque la plus souvent mentionnée dans les chansons et les vidéoclips », affirme le directeur, qui explique en outre que le suffixe « iq » fait référence à l’intelligence du véhicule.

Profitant de la très grande popularité des VUS intermédiaires, le Lyriq se positionnera entre les XT5 et XT6 en termes de gabarit, mais ce sera un produit phare qui aura comme mission d’attirer de nouveaux clients en offrant de nouvelles expériences. Risque-t-il de faire de l’ombre au nouvel Escalade 2021? La compagnie prétend que non. « L’Escalade sera toujours une icône pour Cadillac, mais c’est possible d’en avoir plus qu’une », dit Phil Dauchy.

Photo: General Motors

Celui-ci s’est bien gardé de nous donner trop de détails pour l’instant, évidemment, mais on sait que le Cadillac Lyriq aura des roues allant jusqu’à 22 pouces de diamètre et une interface numérique atteignant 34 pouces au total. Des commandes physiques seront conservées pour ne pas créer un décor trop froid et aseptisé, si vous voyez ce qu’on veut dire. La compagnie parle d’ailleurs de nouveaux matériaux chaleureux et promet de faire le bonheur de ceux qui raffolent des petits détails cachés (Easter eggs).

Quant aux performances, la puissance des moteurs électriques et l’autonomie exacte de la batterie Ultium restent à préciser. Le véhicule adoptant une posture basse et large, attendez-vous à une solide tenue de route. Et pour ceux qui désirent se la couler douce au volant, la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise, que l’on peut déjà retrouver dans certains modèles de la marque, sera incluse.

Les consommateurs devront toutefois être patients, car bien que le dévoilement aura lieu le 6 août (Le Guide de l’auto y assistera, bien sûr), le Lyriq sera commercialisé en tant que modèle 2022 au début de cette même année.

