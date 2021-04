Cadillac LYRIQ 2023 : on connait maintenant son prix

Cadillac dévoile aujourd’hui des détails supplémentaires au sujet de son premier véhicule 100 % électrique, le LYRIQ 2023.

Le Guide de l’auto a eu l’occasion d’assister à une présentation en lien avec ce modèle. Voici ce que nous y avons appris.

Moins de 70 000 $

Même si l’arrivée du LYRIQ au Canada n’est pas prévue avant au moins une autre année, Cadillac a déjà confirmé le prix du modèle : 69 898 $.

Les clients pourront réserver leur exemplaire d’ici quelques mois, et les premières livraisons sont prévues en 2022. À ce prix, le LYRIQ ne sera pas éligible aux subventions gouvernementales.

Photo: Cadillac

Une seule configuration est envisagée pour le moment. Il s’agit d’un modèle à un moteur électrique, associé aux roues arrière. Le rouage intégral ne sera donc pas offert, du moins pour le moment. Cadillac a toutefois précisé dans sa présentation qu’une version « performante à quatre roues motrices » allait arriver sur le marché, éventuellement. En attendant, il faudra se contenter d’un multisegment électrique à deux roues motrices.

Tout comme le très attendu GMC Hummer EV, le Cadillac LYRIQ sera animé par la batterie Ultium, développée en partenariat entre General Motors et LG Chem.

Avec une densité d’environ 100 kWh, on promet quelque 480 km d’autonomie, selon les évaluations de Cadillac. Pour ce qui est de la puissance, le LYRIQ sera bon pour 340 chevaux et 325 livres-pied de couple.

Même s’il ne s’agit pas d’un véhicule à vocation sportive à proprement parler, Cadillac souligne qu’une grande attention a été portée à la tenue de route du LYRIQ, question d’en faire un véhicule confortable, mais aussi capable de prendre les courbes avec aisance.

Un design qui frappe fort

En regardant les images, on constate à quel point le produit final est similaire au véhicule qui avait été dévoilé il y a quelques mois. On sent vraiment que les gens de Cadillac souhaitaient marquer les esprits avec un design avant-gardiste et luxueux.

Même constat dans l’habitacle, où on propose un ensemble unique qui devrait permettre à la marque américaine de se démarquer de ses rivaux. Le LYRIQ reprend essentiellement le tableau de bord du Cadillac Escalade de nouvelle génération, avec un immense écran incurvé de 33 pouces.

Conduite semi-autonome

Bien entendu, le LYRIQ sera équipé d’une panoplie de technologies d’aide à la conduite, dont le système de conduite semi-autonome Super Cruise que l’on retrouve déjà chez quelques modèles de la marque américaine.

Le LYRIQ aura aussi un système de réduction des sons ambiants actif, similaire à ce que l’on retrouve dans des écouteurs. Ainsi, Cadillac souhaite offrir une conduite très silencieuse pour les occupants du véhicule.

Photo: Cadillac

Bien sûr, on ne peut ignorer les comparaisons avec d’autres multisegments électriques déjà sur le marché, dont le Tesla Model Y. Malheureusement, ça n’augure pas très bien pour Cadillac, dans la mesure où, pour le même prix, le Model Y a 525 km d’autonomie, le rouage intégral et plus de puissance. Le niveau de finition devrait toutefois être pas mal supérieur chez Cadillac. C’est donc à suivre!

