Le système Cadillac Super Cruise à l'essai sur les routes du Québec

Introduite en 2018 avec l’éphémère berline CT6, la technologie Super Cruise de Cadillac prend son véritable envol en 2021 en étant offerte avec les CT4, CT5 et Escalade. C’est à bord de ce dernier que Le Guide de l’auto a d’ailleurs pu mettre le système l’essai sur les routes du Québec.

Super Cruise est une assistance à la conduite qui permet d’être derrière le volant sans pour autant avoir besoin de le prendre en main.

Pour l'activer, rien de plus simple. On n'a qu'à engager le régulateur de vitesse, puis appuyer sur un petit bouton avec l'icône d'un volant, justement placé sur le volant. En s'enclancheant, le système affichera une lumière verte sur le haut du volant pour vous confirmer que vous pouvez laisser le véhicule prendre le contrôle.

Photo: Germain Goyer

Il est primordial de noter d’emblée que le système ne remplace pas le conducteur. Celui-ci doit garder les yeux sur la route. L’utilisation d’un appareil portable demeure interdite, même lorsque le système est en opération. Une caméra placée devant le conducteur s'assure que celui-ci demeure attentif, sans quoi le système lui demandera de reprendre le contrôle du véhicule.

Un système adapté à l'Escalade

À l’aube de mettre à l’essai cette technologie, nous avons participé à un atelier de type table-ronde avec les hauts gestionnaires du géant américain qui sont derrière le développement de cette technologie avant-gardiste.

Il a été porté à notre attention que le centre de gravité d’un VUS, comme l'Escalade, est plus haut que celui d’une grande berline. Ainsi, les enjeux de d’adaptation du système ont été nombreux. Il a, entre autres, fallu négocier avec les vents latéraux qui sont un plus grand ennemi dans un véhicule aussi peu aérodynamique. En revanche, on a aussi appris que le fait que l’Escalade soit plus haut permettait une meilleure visibilité de l’environnement du véhicule par les caméras.

Cette année, une nouveauté s'ajoute au système Super Cruise, qui peut désormais effectuer les changements de voie automatiquemet sur l'autoroute. Il suffit d'enclancher le clignotant vers la voie où l'on veut se diriger, et si la voie est libre, le véhicule fera le reste du travail.

Quelques aspects à peaufiner

Pour que la magie opère, la route sur laquelle on circule doit être cartographiée. Si bon nombre d’entre elles l’ont été aux États-Unis – particulièrement dans l’Est -, il reste beaucoup de boulot à abattre de ce côté-ci de la frontière. Une fois qu’on sort des grands axes routiers de la métropole, le choix est plutôt limité au Québec.

Photo: Capture d'écran

Malheureusement, le système de conduite semi-autonome de Cadillac n’est pas encore parfait. En cas d’averses de pluie forte ou de neige, Super Cruise pourra être activé.

Qui plus est, si un obstacle se trouve sur la chaussée, le conducteur doit reprendre contrôle du volant pour l’éviter. Le système n’a pas été conçu pour effectuer des manœuvres latérales dans ces conditions. Il en est de même pour un nid-de-poule ; le conducteur doit demeurer alerte et l’éviter par lui-même.

Le système Super Cruise de Cadillac est un bel exemple des avancées en matière de conduite automatisée. S'il impressionne à pluseurs égards, il démontre aussi des failles qui prouvent que les humains sont encore loin d'être remplaçables derrière un volant.