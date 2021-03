Cadillac promet encore plus de modèles V et Blackwing

Il y a exactement un mois, Cadillac dévoilait les nouvelles CT4-V et CT5-V Blackwing 2022, deux voitures encore plus performantes que les CT4-V et CT5-V, qui sont plutôt des versions de milieu de gamme. Mais ce n’est qu’un début…

Nous en avons maintenant la confirmation grâce à l’ingénieur en chef de Cadillac, Tony Roma. « La série V est en expansion et vous allez en voir plus dans le futur, a-t-il déclaré dans une entrevue pour le site GM Authority. Nous allons faire plus de modèles de série V, car ils sont importants pour notre marque. »

Puis, il ajoute : « les CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing ne sont pas les derniers modèles Blackwing que nous lancerons, mais vous ne verrez pas une telle version pour chacun de nos véhicules. Ce n’est pas approprié. Je ne peux imaginer construire un Escalade-V Blackwing. Peut-être que nous allons faire un VUS, peut-être qu’un Escalade-V s’en vient, qui sait? »

Roma réitère que le traitement Blackwing est réservé au summum de la performance, de la puissance et des compétences sur circuit – l’équivalent de M chez BMW ou RS chez Audi.

Photo: Cadillac

Tout ceci est bien beau, mais il ne donne pas plus d’indices sur l’identité des futurs bolides de performance de Cadillac. Un XT4-V ou XT5-V apparaît comme la suite logique, mais sans doute pas avant la prochaine génération. Par ailleurs, des rumeurs laissent croire que la compagnie serait sur le point de suralimenter le V8 de l’Escalade et d’augmenter sa puissance à plus de 600 chevaux, ce qui pourrait être la recette de l’Escalade-V en question.

Pour l’heure, rappelons que la nouvelle CT4-V Blackwing renferme un V6 biturbo de 3,6 litres développant 472 chevaux et 459 livres-pied de couple, tandis que la CT5-V Blackwing a droit à un V8 surcompressé de 6,2 litres qui produit 668 chevaux et 659 livres-pied de couple. Ce sont les mêmes moteurs que ceux qui étaient employés dans les défuntes ATS-V et CTS-V.

Dans les deux cas, la puissance est envoyée aux roues arrière exclusivement (pas de rouage intégral en option) à l’aide d’une boîte automatique à 10 rapports ou d’une manuelle à six rapports.

