Quoi choisir entre un Cadillac Escalade et un Jeep Grand Wagoneer?

En 2016, j’ai réalisé un rêve et je me suis procuré un Cadillac Escalade. J’ai eu auparavant une succession de Chevrolet Silverado, mais comme je n’avais plus besoin d’une camionnette, je me suis gâté. Le modèle de nouvelle génération m’intéresse beaucoup. J’ai aussi découvert récemment le Jeep Grand Wagoneer. Que me recommandez-vous être les deux véhicules?

Bonjour Jean-Pierre,

Votre question tombe à point puisqu’on a justement mis les deux véhicules à l’essai dernièrement.

Il est vrai que General Motors a réalisé de l’excellent travail avec l'Escalade de nouvelle génération. Le confort est au rendez-vous, la finition est sans reproche et la prestance est toujours de la partie. De notre côté, nous avons particulièrement apprécié la puissance du moteur V8 de 6,2 L. En revanche, si vous parcourez plusieurs dizaines de milliers de kilomètres annuellement, peut-être pourriez-vous être intéressé par une version dotée du six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 L. En plus d’offrir un couple inégalable, il consomme largement moins qu’un V8.

En ce qui a trait au Jeep Grand Wagoneer, il s’agit pour nous d’un véritable coup de cœur. Non seulement sa silhouette lui est unique, mais le niveau de raffinement épate aussi. Comme l’Escalade, il est bâti sur un châssis de camionnette pleine grandeur, en l’occurrence le Ram 1500. Bien qu’on pourrait croire le contraire, il brille par son grand confort. Le travail des ingénieurs au chapitre des suspensions est sans reproche.

Évidemment, on ne peut passer sous silence la puissance de son moteur V8 HEMI de 6,4 L. Certes, il est très énergivore, mais les accélérations qu’il procure son impressionnantes considérant la masse et le format de véhicule qu’on a entre les mains. Tout comme la plus récente mouture du Escalade, il ne pourrait être plus à jour sur le plan technologique. Cependant, l’Escalade propose l’assistant à la conduite Super Cruise ce qui n’est pas offert chez Jeep.

Étant donné que le Grand Wagoneer débarque tout juste sur le marché, il serait malhabile de vous dire de vous précipiter pour vous en acheter un demain matin. Bien qu’il s’agisse d’un produit qui soit franchement convaincant – pas mal plus convaincant que les autres joueurs du segment comme les Lincoln Navigator et Infiniti QX80 -, il serait sans doute plus sage de le laisser vieillir quelque peu avant de se prononcer. Principalement pour cette raison, nous sommes portés à vous conseiller le Cadillac Escalade, d’autant plus qu’il propose une version à moteur diesel qui gagne à être connue.

