En vidéo : le Jeep Grand Wagoneer 2022 mis à l'essai

Pour 2022, Jeep ressuscite les noms Wagoneer et Grand Wagoneer, une nomenclature qui a une longue et riche histoire.

Au cours de cette capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l'auto Germain Goyer nous présente la nouvelle génération du Jeep Grand Wagoneer.

« [Il] n’est pas juste gros, il est carrément énorme! », s’exclame Germain. En effet, l’utilitaire est bâti sur un châssis de Ram 1500 de dernière génération, ce qui explique son format gargantuesque.

Germain Goyer poursuit en disant que le Grand Wagoneer est très ostentatoire sur le plan esthétique. « On vise carrément les acheteurs de Cadillac Escalade », précise-t-il. La version à l’essai arborait du chrome, un toit peint en noir et une multitude d’inscriptions « Grand Wagoneer » parsemé autour et à l’intérieur du véhicule.

Photo: Germain Goyer

Sous le capot, le Wagoneer est équipé d’un V8 de 5,7 litres qui développe 392 chevaux et 404 lb-pi de couple. Le moteur utilise d’ailleurs la technologie d’hybridation légère et la désactivation des cylindres.

Le Grand Wagoneer, quant à lui, est animé par un moteur V8 de 6,4 litres qui développe 471 chevaux et 455 lb-pi de couple. La désactivation des cylindres est de mise également. Les deux moulins sont jumelés à une transmission à huit rapports et au rouage 4x4. Le VUS peut remorquer jusqu’à 10 000 lb.

« Malgré qu’il soit un mastodonte, les accélérations sont impressionnantes », mentionne le journaliste. Il ajoute que la consommation d’essence mixte est de 16 L/100 km, selon Ressources naturelles Canada.

Photo: Germain Goyer

À bord, le journaliste souligne les nombreux écrans, l’efficacité de la chaine audio McIntosh et la qualité d’assemblage et de finition exemplaire. Le confort, la bonne position de conduite et l’excellent travail de la suspension pneumatique font aussi partie des points forts de ce nouveau modèle.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour tout savoir sur le Jeep Grand Wagoneer 2022.

