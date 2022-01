Deux vieux Jeep Grand Wagoneer vendus plus de 135 000$ chacun

Ces derniers jours, deux Jeep Grand Wagoneer de précédente génération ont trouvé preneur pour des sommes mirobolantes. En effet, dans le cadre de l’encan orchestré par Mecum qui s’est tenu à Kissimmee en Floride, un Jeep Grand Wagoneer 1986 s’est vendu 154 000 $ US (193 193 $ CAN) et un autre, millésimé 1988 a été adjugé pour 107 800 $ US (135 235 $ CAN).

Dans le premier cas, la fiche de vente nous apprend que cet exemplaire a eu droit à une restauration complète, et ce, dans les moindres détails. Au cours de cette période de deux ans, il aurait été remis à neuf selon les spécifications d’époque. Le kilométrage n’est pas spécifié. Comme on peut le voir sur les photos, il est peint en blanc.

Comme à l’origine, sa carrosserie est décorée de panneaux imitant le bois. Quant à l’habitacle, sa teinte se rapproche de celle du caramel. Évidemment, un moteur V8 de 360 pouces cubes loge sous le capot.

En ce qui concerne le modèle de 1988 vendu légèrement moins cher, il n’a pas subi de restauration complète aussi exhaustive. L'annonce nous laisse savoir qu’il n’a eu que deux propriétaires et qu’il a été repeint en respectant la couleur d’origine, soit le gris foncé. Quant à son habitacle, on remarque qu’il est rouge foncé. Son odomètre affiche 59 000 milles, soit l’équivalent de près de 95 000 kilomètres.

Mentionnons au passage qu’il ne s’agit pas des seuls Jeep Grand Wagoneer a avoir été encantés au cours de cet événement. Un exemplaire de 1989 a été vendu pour 20 900 $ US (26 219 $ CAN) et un modèle datant de 1989 a, quant à lui, fait monter les mises jusqu’à 22 000 $ US (27 599 $ CAN).

Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas du seul véhicule décoré de faux bois à avoir fait sauter la banque depuis le début de l’année 2022. En effet, le site Bring a Trailer a mis à l’enchère une Mercury Colony Park 1959 qui s’est vendue pour la modique somme de 78 100 $ US (97 976 $ CAN).

