Cadillac annonce le redoutable Escalade-V 2023

Le bruit courait depuis quelques mois déjà. Aujourd’hui, Cadillac annonce officiellement la venue d’un Escalade plus puissant et plus luxueux qui fera partie de sa fameuse série V.

C’est évidemment le premier VUS dans l’histoire de Cadillac à arborer l’emblème des modèles V, qui rehaussent les standards de performance au sein de la gamme.

Malheureusement, la compagnie ne fait que publier quelques images, qui montrent par surcroît un exemplaire de préproduction. Le résultat final ainsi que les spécifications complètes du véhicule seront révélés ce printemps.

Photo: General Motors

On peut cependant voir que l’Escalade-V se démarque beaucoup des autres versions par le traitement de sa partie avant, incluant la calandre, les ouvertures latérales, le bas du pare-chocs et le becquet ajouté en dessous.

Ailleurs, on remarque bien sûr l’écusson sur les portières avant, les diverses garnitures au fini noir et les quatre sorties d’échappement à l’arrière. Les roues, qui sont sans doute de plus grand diamètre que sur les autres Escalade, ont un design distinctif. Elles sont chaussées de pneus Bridgestone haute performance et ralenties par des freins Brembo avec étriers peints en rouge.

Photo: General Motors

La seule image de l’intérieur nous présente l’emblème des modèles V sur le volant.

Au fait, quel moteur se cache sous le capot? Il pourrait s’agir du même monstrueux V8 surcompressé de 6,2 litres qui développe une puissance de 668 chevaux et un couple de 659 livres-pied dans la Cadillac CT5-V Blackwing 2022. La différence sera une boîte automatique à 10 rapports et un rouage intégral de série, comme sur l’Escalade actuel fort de 420 chevaux.

On en aura le cœur net au printemps, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : On découvre l'immense écran du Cadillac Escalade