Cadillac CT5-V Blackwing 2022 : cinq choses à savoir

Cadillac nous avait promis une version plus puissante de sa berline CT5. C’est maintenant chose faite, et force est d’admettre que le constructeur américain n’a pas fait les choses à moitié!

Voici cinq choses à savoir sur la Cadillac CT5-V Blackwing 2022.

La plus rapide de l’histoire de Cadillac

Avec la Cadillac CT5-V Blackwing, Cadillac présente la voiture la plus rapide de son histoire. Rien de moins! En effet, la berline a une vitesse maximale de 322 km/h et réalise le quart de mille en 11,30 secondes.

Photo: General Motors

Cela est rendu possible grâce à un monstrueux moteur V8 surcompressé de 6,2 litres qui développe une puissance de 668 chevaux et un couple de 659 livres-pied! On n’est pas loin des chiffres de la Dodge Charger Hellcat!

Ces prouesses se traduisent aussi par des temps d’accélération expéditifs. L’exercice du 0 à 97 km/h (0 à 60 mi/h) s’effectue en 3,4 secondes pour la version équipée de la transmission automatique, alors que le même test se fait en 3,6 secondes pour la variante à boîte manuelle.

Finalement, le pilote pourra choisir entre plusieurs modes de conduite : Tourisme, Sport, Piste, Neige/Glace, Mon Mode (personnalisé) et Mode V.

Une boîte manuelle!

Vous avez bien lu, la Cadillac CT5-V Blackwing une boîte manuelle à six vitesses et une transmission à dix rapports avec palettes au volant est également disponible.

En termes de consommation, bien que cela ne fasse pas partie de la vocation de la voiture, sachez que la CT5-V boit 14,8 L/100 km avec la boîte automatique. La donnée monte à 15,2 L/100 km avec la transmission manuelle, selon Ressources naturelles Canada.

Photo: Cadillac

De la fibre de carbone en option

Comparativement à la CT5 régulière, la Blackwing intègre certains éléments esthétiques qui lui sont propres. D’abord, le devant est beaucoup plus agressif, notamment grâce à la multiplicité des prises d’air situées en dessous des phares et au pare-chocs.

Les jupes sont dessinées de manière plus incisive puisqu’elles utilisent des lignes pointues et allongées. Nous retrouvons aussi quatre embouts d’échappement à l’arrière au lieu de deux.

En outre, deux ensembles Carbone sont optionnels. Comme le nom le sous-entend, plusieurs composantes en fibre de carbone sont ajoutées sur la carrosserie : le répartiteur d'air avant, des déflecteurs de passage de roue avant et un aileron supplémentaire arrière. Le tout coûte 4 720 $.

Le deuxième ensemble ajoute, pour la somme de 6 020 $, une traverse de calandre, des moulures de bas de caisse et rallonges ainsi qu’un diffuseur de carénage arrière.

Photo: Cadillac

Des composantes pour la performance

Naturellement, puisqu’il s’agit d’un modèle à haute performance, la CT5-V Blackwing incorpore une panoplie de technologies mécaniques. En ce sens, pour stopper le véhicule en conduite sportive, cette Cadillac est offerte avec les plus gros freins de l’histoire de la marque.

Bien entendu, ce sont des freins Brembo avec des étriers à six pistons à l’avant et quatre à l’arrière. En option, et surtout pour les amateurs de circuits, des freins en carbone-céramique avec des disques perforés sont disponibles.

Un différentiel à glissement limité est situé à l’arrière, et cette Blackwing est munie de la suspension adaptative Magnetic Ride Control de quatrième génération. Les jantes, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S, mesurent 19 pouces.

Photo: Cadillac

Un siège de course avec ça?

L’habitacle de cette CT5 a été mis au goût du jour avec une série de technologies. Nous retrouvons un système d’infodivertissement équipé d’un écran de dix pouces qui incorpore les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

La recharge par induction pour téléphone mobile ainsi que l’affichage tête haute pour le conducteur arrivent de série. Pour les audiophiles, sachez que vous serez servis par une chaîne hi-fi AKG à 15 haut-parleurs. En option, vous pourriez obtenir des sièges de course rehaussés de fibre de carbone.

La Cadillac CT5-V Blackwing est présentement en vente à un prix de 87 798 $ (PDSF) et sa disponibilité est extrêmement limitée.

En vidéo: les Cadillac CT4-C et CT5-V Blackwing en action