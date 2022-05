Cadillac Escalade-V 2023 : puissance escaladée à 682 chevaux

Cadillac, le constructeur qui souhaite devenir 100% électrique en 2030, dévoile aujourd'hui un véhicule qui va complètement à l'opposé de cette stratégie : le tout nouveau, gargantuesque et ultra puissant Cadillac Escalade-V 2023.

Celui-ci deviendra le VUS pleine grandeur le plus explosif sur le marché, fort d’un V8 surcompressé de 6,2 litres dérivé de la berline CT5-V Blackwing et qui développe 682 chevaux en plus d’un couple de 653 livres-pied. L’accélération de 0 à 100 km/h peut s’effectuer en 4,5 secondes environ selon les données préliminaires.

Au fait, pourquoi ne s’appelle-t-il pas Escalade-V Blackwing? Sans confirmer s’il s’agit de la dernière évolution de l’Escalade à essence, les représentants de GM nous expliquent que cette version survitaminée n’est pas conçue pour la piste mais plutôt pour la conduite de tous les jours (!), répondant aux familles qui recherchent un surcroît de puissance et de caractère. D’ailleurs, des pneus Bridgestone toute saison restent au programme.

Puissance en hausse de 62%

La boîte automatique à 10 rapports et le système de rouage intégral avec différentiel à glissement limité ont été spécialement adaptés au nouveau moteur qui, en passant, fournit 262 chevaux de plus que l’actuel V8 atmosphérique – une hausse incroyable de 62%. Le couple, lui, est supérieur de 42% et jusqu’aux deux tiers peuvent être transférés aux roues arrière.

Heureusement, le Cadillac Escalade-V peut compter sur des étriers de freins Brembo à six pistons à l’avant pour contenir ses élans. Ceux-ci sont peints en rouge et bien visibles derrière les roues exclusives de 22 pouces.

Photo: Cadillac

La suspension pneumatique adaptative reçoit également des composantes qui lui sont propres et s’accompagne sans surprise de la technologie d’amortissement Magnetic Ride Control 4.0. Un ajout important, par ailleurs, est le bouton V-Mode sur la console qui permet d’accéder à plusieurs réglages personnalisés en plus d’abaisser le véhicule automatiquement de 20 mm. Une fonction de départ canon est aussi disponible à ce moment et le conducteur peut même passer en mode d’échappement furtif pour ne pas déranger les voisins en quittant la maison.

Une allure distinctive

Enfin, mentionnons la calandre et les pare-chocs au design distinctif, celui à l’arrière incorporant un diffuseur de couleur assortie à la carrosserie et quatre embouts d’échappement. L’habitacle se base sur la version Platinum et marie du bois zébré avec du cuir semi-aniline aux trois rangées. Les sièges avant comprennent une fonction de massage, tandis que le système audio AKG Studio Reference promet d’en mettre plein les oreilles avec ses 36 haut-parleurs.

Photo: Cadillac

Le Cadillac Escalade-V 2023 arrivera chez les concessionnaires à partir de cet été. Son prix grimpe à pas moins de 179 998 $ au Canada, transport et préparation inclus. L’Escalade ESV à empattement allongé pourra lui aussi être commandé en version V.

