GM ajoute plus de fonctions à son système Super Cruise pour 2022

Pour ceux qui préfèrent laisser leur véhicule faire le gros du travail sur l’autoroute, bonne nouvelle : General Motors vient d’annoncer l’ajout de nouvelles fonctions à son système de conduite semi-autonome Super Cruise pour différents modèles 2022 à compter du début de l'an prochain.

Cette technologie, rappelons-le, permet de conduire les mains libres sur plus de 320 000 kilomètres d’autoroutes compatibles au Canada et aux États-Unis.

D’abord, la fonction de remorquage garde le système Super Cruise opérationnel même quand une remorque ou une roulotte est attachée à l’arrière, de quoi faire plaisir à plusieurs entrepreneurs et vacanciers.

Ensuite, la fonction de changement de voie automatique indique quand le moment est optimal pour changer de voie et exécute la manœuvre. Il suffit d’actionner le clignotant vers la gauche ou vers la droite pour que le véhicule se tasse tout seul. Notez par contre que cette fonction n’est pas possible pendant le remorquage.

Finalement, il devient plus facile de savoir et de voir quelles autoroutes permettent la conduite mains libres via Super Cruise au moment de choisir l’itinéraire dans le système de navigation avec l’application Google Maps intégrée.

Photo: Germain Goyer

Cette bonification du système Super Cruise se retrouvera dans les Cadillac Escalade, CT4 et CT5 2022, les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2022 ainsi que le tout nouveau GMC Hummer EV. La production de ce dernier pour les États-Unis débute cet automne, mais seulement un an plus tard pour le Canada.

Mentionnons que la plateforme numérique de GM permet aussi d’effectuer des mises à jour logicielles à distance à certains modèles 2021 pour que leurs conducteurs puissent profiter des dernières améliorations à Super Cruise.

La technologie de conduite semi-autonome sera disponible dans 22 modèles différents d’ici 2023. Le nouveau multisegment Chevrolet Bolt EUV 2022, qui arrive sur le marché cet été, en sera équipé mais pas avec les fonctions supplémentaires annoncées aujourd’hui.

En vidéo : Le système Super Cruise mis à l'essai au Québec