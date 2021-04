Cadillac ne lancera plus de nouveaux véhicules à essence

GM veut éliminer les véhicules à essence d’ici 2035

S’engageant de plus en plus dans son grand virage vert, General Motors a annoncé jeudi qu’il cessera de vendre des véhicules à essence d’ici 2035 pour n’offrir que des modèles entièrement électriques. De plus, son objectif est de devenir 100% carboneutre avec l’ensemble de ses produits et de ses opérations …