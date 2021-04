Blue Cruise : Ford dévoile sa technologie de conduite sans les mains

Dans le domaine automobile, on voit de plus en plus de technologies d’aide à la conduite qui deviennent si avancées qu’on peut carrément lâcher le volant et laisser la voiture conduire à notre place!

Bien entendu, tous ces systèmes ne sont pas égaux. Certains proposent une conduite qui se rapproche de l’autonomie, d’autres permettent de lâcher le volant sans toutefois pouvoir quitter la route des yeux, tandis que la plupart peuvent prendre les courbes sans que l’on ait à tourner le volant, mais après quelques secondes, on nous demande de le reprendre en main.

Ford se joint à la parade en dévoilant son nouveau système de conduite « sans les mains » Blue Cruise, qui sera disponible initialement sur le F-150 de dernière génération, ainsi que sur la Mustang Mach-E.

Les nouveaux modèles de la marque pourront bénéficier de cette technologie, tandis que certains modèles déjà sur la route pourront recevoir la mise à jour du logiciel, selon leur équipement.

Photo: Ford

Comme Super Cruise

Le système Blue Cruise s’apparente grandement à la technologie Super Cruise de Cadillac. Sur une route qui est cartographiée dans le système, on peut activer le régulateur de vitesse intelligent, et on a alors l’option de lâcher le volant. Le véhicule conserve ainsi la vitesse choisie et s’adapte à celle des véhicules environnants pendant que la direction suit le tracé de la route.

Une caméra embarquée détecte que la personne derrière le volant conserve son regard sur la route, ce qui permet au véhicule de continuer sa route sans nécessiter d’intervention humaine. D’ailleurs, Ford précise que cette caméra fonctionne peu importe la luminosité. Même si le conducteur porte des lunettes fumées, on sera en mesure de détecter que le regard est porté sur la route.

En théorie, on pourrait donc parcourir le trajet entre Montréal et Toronto sans toucher les pédales et le volant de son véhicule. Ford explique que ça garantit un confort maximal sur les longs trajets, et on ne peut être plus d’accord!

Maintenant, Ford avance que son système fonctionne dans plusieurs conditions météorologiques, d’où l’idée d’avoir un système qui ne fonctionne que sur des routes dont la voiture connaît déjà la position exacte. À l’heure actuelle, ce sont plus de 160 000 km qui ont été cartographiés.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce système sera disponible sur d’autres véhicules ni s’il offrira d’autres particularités, comme la possibilité de changer de voie automatiquement ou d’être utilisable ailleurs que sur la grande route.

Mise à jour disponible

Les propriétaires actuels de Mustang Mach-E et F-150 compatibles pourront se procurer la mise à jour logicielle pour 600 $, tandis qu’il sera compris sur les nouveaux modèles équipés de l’option Co-Pilot360 Active 2.0 à 1 600 $. Dans les deux cas, Ford nous indique que ces prix incluent un abonnement de 3 ans au service, qui comprend des mises à jour périodiques des routes et des conditions.

Le système Blue Cruise devrait arriver sur le marché canadien l’automne prochain.