Des Ford Mustang Mach-E ne démarrent pas et voici la cause

Comment se passent les premiers mois sur la route pour les propriétaires du tout nouveau multisegment électrique de Ford, le Mustang Mach-E? Après avoir attendu très longtemps avant de prendre possession de leur exemplaire, la plupart sont sans doute très excités de profiter de ses nombreuses technologies de pointe, mais quelques-uns éprouvent aussi des frustrations.

Le site The Verge met en lumière un problème de logiciel sur certains modèles qui fait en sorte que la batterie de 12 volts ne se recharge pas quand le véhicule est branché. Et puisqu’il n’y a pas d’alternateur comme dans une voiture à essence, impossible de la recharger en roulant non plus.

Sur un forum de discussion, des utilisateurs mentionnent en effet que la petite batterie (pas celle à haute tension qui alimente les moteurs électriques) ne reçoit pas de courant lors des recharges. Elle passe donc de longues périodes sans se remplir et finit par se décharger, empêchant alors le démarrage du véhicule.

Photo: Antoine Joubert

Selon un document de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, le problème touche seulement les Mustang Mach-E assemblés avant le 3 février 2021. Leur nombre exact n’est pas spécifié.

Ford a vendu 6 614 exemplaires aux États-Unis et 665 au Canada lors du premier trimestre de l’année.

Dans un bulletin de service, le constructeur avise les propriétaires concernés de se rendre chez leur concessionnaire pour une reprogrammation qui permet apparemment de corriger le tout. Une mise à jour logicielle à distance sera aussi disponible plus tard cette année.

