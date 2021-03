Ford F-150 : une nouvelle version destinée aux policiers

Shelby Super Snake 2021 : 98 exemplaires de 825 chevaux

La Shelby Super Snake de Shelby American est de retour pour 2021, à la fois plus agressive et plus raffinée que dans le passé. La pièce de résistance se trouve bien entendu sous le capot. Propulsée par un V8 suralimenté de 5,0 litres dont la puissance s’élève à 825 chevaux …