Shelby Super Snake 2021 : 98 exemplaires de 825 chevaux

La Shelby Super Snake de Shelby American est de retour pour 2021, à la fois plus agressive et plus raffinée que dans le passé.

La pièce de résistance se trouve bien entendu sous le capot. Propulsée par un V8 suralimenté de 5,0 litres dont la puissance s’élève à 825 chevaux (65 de plus que la Shelby GT500 de Ford!), la nouvelle Super Snake passe de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en 3,5 secondes.

Une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à 10 rapports est disponible. Naturellement, le système de refroidissement du moteur et l’échappement ont été révisés.

Photo: Shelby American

La compagnie a également amélioré la suspension et les freins, en plus d’installer des roues en aluminium forgé de 20 pouces chaussées de pneus haute performance. Les clients ont quand même différentes options pour la suspension (dont une signée Penske et spécialement conçue pour la piste), sans parler d’un ensemble de carrosserie large qui donne encore plus de muscle à la voiture.

Une édition Speedster voit même le jour. Il s’agit d’une version décapotable à deux places seulement et avec un couvercle rigide entre les sièges et le coffre, le tout accompagné de bandes décoratives et d’écussons uniques à ce modèle. Elle a l’air drôlement plus sportive que le cabriolet à quatre places de Ford.

Photo: Shelby American

Seulement 98 exemplaires de la Shelby Super Snake et 98 de l’édition Speedster seront vendues en l’honneur du 98e anniversaire de naissance du fondateur Carroll Shelby, qui est décédé en mai 2012. Chacun sera identifié par une plaque numérotée et inclus dans le registre officiel de Shelby.

Le prix de base est de 133 785 $US pour un coupé Super Snake, mais celui de la Speedster n’a pas encore été annoncé. La beauté de la chose, aussi, c’est que la garantie originale de Ford sur le groupe motopropulseur n’est pas compromise.

En studio : Ford Mustang GT ou Shelby GT350?