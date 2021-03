Ford Super Duty 2022 : plus de style et de technologie

Alors que le Ford F-150 est complètement renouvelé pour 2021, les camions Super Duty du constructeur reçoivent quelques mises à jour pour 2022, essentiellement dans le but de les rendre plus technos et stylés.

Ça commence avec un nouvel écran de 12 pouces propulsé par le système d’infodivertissement SYNC 4 – de série pour les versions Lariat et supérieures. Il sera possible d’exécuter facilement plusieurs tâches en même temps en divisant l’affichage. Des boutons physiques demeurent quand même sous l’écran pour un accès rapide aux fonctions les plus couramment utilisées.

SYNC 4 offre la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Par ailleurs, le système est capable de comprendre les commandes vocales prononcées de façon plus naturelle, ce qui occasionne moins de frustrations.

Photo: Ford

À noter que le système SYNC à commande vocale et l’écran central de 4,2 pouces restent de série pour les camionnettes Super Duty en version XL, tandis que SYNC 3 et l’écran central de 8 pouces se retrouvent dans la version XLT.

Plus de style

Pour 2022, Ford propose aussi un nouvel ensemble décor sport Lariat qui inclut une calandre, des pare-chocs et des boîtiers de rétroviseurs assortis à la couleur de la carrosserie de même que des embouts d’échappement chromés et des marchepieds plate-forme noirs.

Photo: Ford

L’ensemble décor noir, disponible à compter de cet automne pour les versions XLT, ajoute pour sa part des jantes haut de gamme de 20 pouces et des marchepieds au fini noir ébène, des barres de calandre et des pare-chocs assortis à la couleur de la carrosserie, sans oublier des logos Ford peints en noir.

Si vous espériez les sièges avant qui se transforment en lit, la console centrale dépliable, le hayon arrière multifonctionnel ou même la génératrice intégrée du nouveau F-150, vous devrez attendre. Par contre, l’ensemble hors route Tremor est de retour pour ceux qui doivent affronter les pires terrains.

Mêmes capacités

Les camions Super Duty, dont la génération actuelle date de 2017 avec de nombreuses améliorations apportées en 2020, continueront de dominer la catégorie en 2022 aux chapitres de la puissance et des capacités – à moins que Ram ou GM réplique plus tard, bien sûr.

Photo: Ford

Le V8 de 7,3 litres génère 430 chevaux et un couple de 475 livres-pied, un sommet pour les moteurs à essence. Quant au V8 diesel Power Stroke de 6,7 litres, il fournit 475 chevaux et un couple inégalé de 1 050 livres-pied, ce qui permet de remorquer jusqu’à 37 000 livres avec un attelage à col de cygne, 32 500 livres avec un attelage à sellette ou 24 200 livres en remorquage conventionnel.

La production des camions Ford Super Duty 2022 a déjà commencé au Kentucky et en Ohio. Les prix canadiens seront annoncés à une date ultérieure.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Ford F-150 2021