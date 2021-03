Ford Maverick : la petite camionnette de Ford déjà en production?

Il y a un an cette semaine, Ford présentait en secret à quelques-uns de ses concessionnaires américains une nouvelle camionnette plus petite que le Ranger. Depuis, les informations à son sujet ont commencé à filtrer et voilà qu’on apprend que la production aurait même déjà commencé.

C’est le site CNBC qui rapporte la nouvelle, citant une récente communication entre Ford et des investisseurs au sujet de ses plans de production mensuels.

La camionnette compacte, qui porterait le nom de Maverick, n’a pas encore été dévoilée officiellement, mais ça viendrait quelque part dans les prochains mois. Une vingtaine d’exemplaires auraient été fabriqués, vraisemblablement pour des essais en laboratoire et sur la route.

L’usine concernée est celle de Hermosillo au Mexique, la même où des images de la future camionnette ont été prises à l’insu de Ford et partagées sur la toile en début d’année.

C’est aussi à cet endroit que le Bronco Sport est assemblé, et ce n’est pas un hasard car les deux véhicules partageront sans doute la même plateforme et les mêmes motorisations.

Les projections sont de 100 000 unités vendues dans le monde, principalement dans les marchés de l’Amérique du Sud où les petites camionnettes sont populaires, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Un prix de base sous les 20 000 $US a même déjà été avancé, ce qui voudrait dire entre 26 000 $ et 28 000 $ chez nous.

Il est difficile d’estimer le succès que connaîtra un tel modèle, qui risque de n’être disponible que dans une seule configuration (cabine à quatre portes), mais le fait que les Ranger et F-150 coûtent plus cher que jamais pourrait certainement l’aider. De même, il trop tôt pour se prononcer sur la puissance, la charge utile et la capacité de remorquage.

Attendez-vous à voir le Ford Maverick sur le marché en tant que modèle 2022.

En vidéo: quelle est la meilleure camionnette intermédiaire?