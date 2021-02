Honda Ridgeline 2021 et Ford Ranger 2021 : comparons les chiffres

Le Ford Ranger revient cette année avec peu ou aucun changement apparent, alors que le Honda Ridgeline a été redessiné pour 2021. Comment les produits se comparent-ils, sachant qu’ils adoptent des approches diamétralement opposées?

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : égalité

Photo: Michel Deslauriers

Bien que les deux camionnettes aient des approches technologiques différentes, elles fournissent essentiellement les mêmes fonctionnalités.

Ford offre un quatre cylindres de 2,3 litres turbocompressé EcoBoost qui développe 270 chevaux et 310 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une transmission à dix rapports et à un rouage 4x4.

La stratégie est différente chez Honda, avec un V6 de 3,5 litres muni de la technologie VTEC. Ce dernier monte la cavalerie à 280 chevaux par rapport au Ranger, mais réduit le couple à 262 lb-pi. Le moteur sera joint à une boîte à neuf vitesses et au rouage intégral.

Couple ou puissance? 4x4 ou intégral? Qui remportera la mise? Cela dépendra simplement des besoins du consommateur.

Consommation : avantage Ford Ranger

Photo: Michel Deslauriers

Étant donné que le Ranger utilise un moteur de plus petite taille, la consommation sera naturellement réduite. En ce sens, la camionnette américaine aura une moyenne de 10,9 L/100km. Par contre, la cote augmente à 12,2 L/100 km avec l’ensemble hors route Tremor.

Le moteur V6 du Honda Ridgeline boit 11,5 L/100 km, selon les chiffres officiels de Ressources naturelles Canada.

Assistances à la conduite : avantage Honda Ridgeline

Photo: Honda

Les technologies d’aide et d’assistance à la conduite se démocratisent énormément depuis les dernières années. Si cette tendance est preneuse chez Honda, elle ne l’est pas — pour les modèles de base — chez Ford.

Honda offre de série sa suite technologique Honda Sensing qui inclut notamment : le système d’assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS), le système de freinage à réduction d’impact, le système d’alerte de collision avant (FCW), le système d’avertissement de sortie de voie (LDW) ainsi que le système d’atténuation de sortie de voie (RDM).

Pour Ford, il faudra débourser un supplément pour avoir accès aux technologies d’aide et d’assistance à la conduite. Par exemple, en cochant l’option du Ford Co-Pilot360, le véhicule sera doté de technologies telles que le système d’atténuation de sortie de voie (RDM) et l’aide au suivi de voie, pour n’en nommer que deux.

Côté pratique : avantage Ford Ranger

Photo: Michel Deslauriers

Sur le plan pratique, les deux manufacturiers s’opposent puisque Honda propose une approche unique et Ford mise sur les multiples configurations.

Dans le premier cas, le constructeur nippon fournit une cabine de type Crew, c’est-à-dire à quatre portières et d’une capacité de cinq passagers. Cette option est également disponible pour le Ranger sous la nomenclature SuperCrew. De plus, ce dernier vient de série avec une cabine double qui ne permet que quatre passagers.

Concernant les dimensions de la caisse, Ford donne le choix entre une longueur de 1 524 mm ou 1 829 mm - soit cinq ou six pieds - alors que Honda n’en offre qu’une seule de 1 615 mm (5,3 pieds).

En termes de largeur et de hauteur de ladite caisse, Ford propose des dimensions respectives de 1 138 mm et 529 mm, tandis que Honda a des mesures de 1 270 mm et 425 mm.

Pour ce qui est de la capacité de remorquage, le Honda Ridgeline peut tirer des charges allant jusqu’à 2 267 kg (5 000 lb), pendant que le Ranger monte la donne à 3 400 kg (7 496 lb). Du côté des charges utiles, elles varient en fonction des versions. Règle générale, les capacités du Ranger sont supérieures :

Honda Ridgeline :

Sport : 694 kg EX-L : 690 kg Touring/Black Edition : 614 kg

Ford Ranger :

Cabine double : 748 kg SuperCrew : 708 kg Tremor : 648 kg

Grâce à sa capacité de remorquage et de charge utile ainsi qu’à ses nombreuses options, le Ford Ranger remporte la mise, puisqu’il donne plus de choix au consommateur.

Système d’infodivertissement : avantage Honda Ridgeline

Photo: Honda

Une fois de plus, la stratégie et le public cible sont différents. Le Ridgeline offre d’entrée de jeu la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, alors que ces systèmes sont en option pour le Ranger. De plus, le Honda arrive de série avec un écran de sept pouces pour la console centrale — nettement plus volumineux que les 3,5 pouces de Ford.

Chez ce dernier, il faudra opter pour des ensembles technologiques qui comprennent la suite SYNC ou SYNC3 qui augmenteront la taille des écrans d’infodivertissement à 4,2 pouces et huit pouces respectivement. Par ailleurs, Honda fournit aussi la connectivité Wi-Fi par modem et la recharge par induction de série.

Prix : avantage Ford Ranger

Photo: Ford

En comparant les deux modèles, on constate une grande différence de coût qui pourrait être attribuée au fait que le Ford Ranger a moins de technologies telles que les aides à la conduite absente, sans compter que son système d’infodivertissement de base est complètement dénudé.

Ford Ranger :

XL : 34 573 $ XLT : 36 508 $ Lariat : 42 688 $ (Tremor) : Ajouter 5 250 $, disponible sur les XLT et Lariat

Honda Ridgeline :

Sport : 44 355 $ EX-L : 47 355 $ Touring : 51 555 $ Black Edition : 53 055 $

(les prix sont en PDSF)

Garanties : égalité

Photo: Honda

Dans cette catégorie, la comparaison est plutôt simple. Les deux fournisseurs proposent exactement les mêmes trois garanties que l’on compare toujours dans nos matchs comparatifs.

Bref, la garantie de base offre une protection de 3 ans/60 000 km alors que la garantie sur le groupe motopropulseur est de 5 ans/100 000 km. Concernant la perforation, elle s’étend sur une période de 5 ans avec kilométrage illimité.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des camionnettes intermédiaires