Ford Maverick : un pickup plus petit que le Ranger sera dévoilé très bientôt

Ford réserve une surprise aux amateurs de camionnettes : le Maverick.

En fait, on en parle depuis mars 2020 alors que la compagnie présentait en secret à quelques-uns de ses concessionnaires américains une nouvelle camionnette plus petite que le Ranger.

Cet hiver, des exemplaires de préproduction camouflés ont été aperçus sur la chaîne de montage et à l’essai sur la route. Maintenant, fini les rumeurs et les spéculations : un dévoilement officiel aura lieu dans quelques jours à peine, soit mardi le 8 juin. L’actrice américaine Gabrielle Union présentera le véhicule sur les comptes YouTube et Instagram de Ford.

Voici d’ailleurs un petit aperçu :

Décrit comme une camionnette « polyvalente et amusante » pour les gens qui doivent « se stationner en ville la semaine et fuir la ville la fin de semaine », le nouveau Ford Maverick vise un peu à attirer une nouvelle clientèle. Il sera assemblé à l’usine de Hermosillo au Mexique, donc aux côtés du Bronco Sport. Les deux véhicules partageront sans doute la même plateforme et les mêmes motorisations.

Le Maverick sera commercialisé aux États-Unis et au Canada, mais aussi en Amérique du Sud où les petites camionnettes sont très populaires. Chez nous, attendez-vous à un prix de base sous les 30 000 $, de quoi faire plaisir aux consommateurs qui trouvent que les camionnettes abordables se font rares de nos jours.

Ce modèle viendra rivaliser directement avec le tout nouveau Hyundai Santa Cruz 2022 et devrait, à l’instar de ce dernier, n’être disponible que dans une seule configuration avec cabine à quatre portes et une longueur de caisse.

D’ici au dévoilement le 8 juin, Le Guide de l’auto aura l’occasion de découvrir en primeur le Ford Maverick et de discuter avec les designers et ingénieurs afin d’en apprendre plus sur sa vocation, ses caractéristiques et bien sûr le choix du nom (autrefois employé pour une voiture compacte des années 1970 et pour l’Escape de première génération vendu en Europe au début des années 2000).

Pour ne rien manquer de notre couverture sur ce nouveau véhicule, abonnez-vous à notre infolettre!

En vidéo: les VUS et camions les plus vendus au Canada en 2020