Cadillac Lyriq : le modèle à rouage intégral aura 500 chevaux

Une des vedettes du récent Salon du véhicule électrique de Montréal, le multisegment Cadillac Lyriq est officiellement entré en production le 21 mars à l’usine GM de Spring Hill, au Tennessee.

Toutes les réservations pour l’édition de lancement se sont faites en un peu plus de 10 minutes en septembre dernier, les livraisons étant prévues cet été. Cadillac prendra des commandes supplémentaires à partir du 19 mai.

Comme on vous en a déjà parlé, le Lyriq arrivera d’abord sur le marché en version à propulsion, offerte à partir de 69 898 $ au Canada, incluant des frais de destination de 2200 $. Les clients devront se contenter de 340 chevaux et 325 livres-pied de couple. Or, la compagnie nous avait promis qu’une version de performance à quatre roues motrices s’ajoutera éventuellement à la gamme. On connaît aujourd’hui un peu plus de détails à son sujet.

Photo: Cadillac

Ainsi, le Lyriq à rouage intégral combinera deux moteurs électriques et génèrera une puissance totale d’environ 500 chevaux. C’est plus que l’Audi e-tron (402 chevaux), le Jaguar i-Pace (394 chevaux) et le futur Lexus RZ (308 chevaux), mais moins que le BMW iX (516 chevaux), par exemple.

Il sera en mesure de remorquer des charges allant jusqu’à 3 500 livres. Par contre, on ignore son autonomie. Dans le cas du Lyriq à propulsion, elle s’élève à environ 480 kilomètres, alors s’attendre à un peu plus de 400 kilomètres est réaliste. La batterie Ultium de 100 kWh est développée en partenariat entre GM et LG Chem, rappelons-le.

Pour ce qui est de l’équipement, les mêmes commodités et technologies devraient se retrouver dans le modèle à quatre roues motrices, notamment l’immense écran incurvé de 33 pouces, la conduite semi-autonome Super Cruise et la chaîne audio AKG Acoustics à 19 haut-parleurs.

