Plus de 500 kilomètres d’autonomie pour le Cadillac Lyriq

Le Cadillac Lyriq, premier véhicule 100% électrique de la luxueuse marque américaine, sera doté d’une autonomie juste au-dessus de la barre psychologique des 500 kilomètres.

L’autonomie officielle n’a pas encore été partagée par le constructeur, mais elle est visible sur le site de Ressources naturelles Canada, l’organisme gouvernemental en charge de mesurer et de publier les indices de consommation de carburant et d’autonomie dans le cas des modèles électriques.

Une telle autonomie place le Lyriq en bonne position par rapport à des concurrents comme le BMW iX (491 à 521 km), le Jaguar I-PACE (357 km) et le Tesla Model Y (449 à 531 km).

Disponible au Canada à partir de 70 148 $, le Cadillac Lyriq 2023 sera d’abord offert uniquement avec un rouage à deux roues motrices. Une version plus performante dotée des quatre roues motrices est prévue pour plus tard. Pour le moment, il faudra se contenter d’une puissance de 340 chevaux et d’un couple de 325 livres-pied.

Photo: Cadillac

Tout un design

Le Cadillac Lyriq a été présenté pour une première fois au Canada il y a quelques semaines dans le cadre du Salon du véhicule électrique de Montréal. L’équipe du Guide de l’auto était sur place et forte est d’admettre que le design de ce nouveau modèle est loin d’être passé inaperçu.

À l’intérieur, la planche de bord est dominée par un immense écran incurvé de 33 pouces. Le Lyriq est aussi livrable avec la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise.

Photo: Cadillac

Les premiers exemplaires du Cadillac Lyriq devraient arriver sur nos routes au cours de l’automne 2022.

En vidéo: le Guide de l'auto au Salon du véhicule électrique 2022