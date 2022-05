Cadillac LYRIQ 2023 : cinq choses à savoir

Le Cadillac LYRIQ 2023 est le premier véhicule entièrement électrique de la marque, qui compte n’offrir que des véhicules électriques d’ici 2030.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Plus de 500 km d’autonomie

À ses débuts, le LYRIQ ne sera offert qu’en une version à roues motrices arrière. Grâce à sa batterie avoisinant les 100 kWh, le LYRIQ peut parcourir une distance de 502 kilomètres, selon les chiffres de Ressources naturelles Canada.

Cette donnée place le véhicule en bonne position face à la concurrence comme le BMW iX (491 à 521 km), le Jaguar I-PACE (357 km) et le Tesla Model Y (449 à 531 km).

En matière de puissance, le LYRIQ 2023 propose une cavalerie de 340 chevaux et un couple de 325 lb-pi. Une version plus performante dotée du rouage intégral s’ajoutera ensuite à la gamme. Celle-ci produira environ 500 chevaux et elle pourra remorquer des charges allant jusqu’à 3 500 lb.

Le Cadillac LYRIQ est construit à partir de la plateforme Ultium qui servira au développement des futurs véhicules électriques de General Motors, incluant les GMC Hummer EV et Chevrolet Silverado EV.

Photo: Cadillac

Temps de recharge

À l’aide d’une borne de niveau 2, il est possible de recharger complètement la batterie du LYRIQ en 6,5 heures, toujours selon les données de Ressources naturelles Canada. Lorsqu'il est équipé d'un module de recharge résidentiel de niveau 2 de 19 kW (en option), les clients peuvent obtenir jusqu'à 84 km d'autonomie par heure.

D’autre part, une borne de recharge rapide de 190 kW permet de regagner environ 122 kilomètres en dix minutes.

Photo: Cadillac

Design futuriste

Pour ce qui est du design, Cadillac a véritablement mis le paquet dans la conception de ce modèle. Étant un modèle électrique, le LYRIQ arbore une calandre pleine et illuminée qui évoque un bouclier en cristal noir. Des phares à DEL verticaux ceinturent le tout.

Les feux à l’arrière reprennent le style perçu à l’avant du véhicule et le toit est complètement vitré. Le LYRIQ est chaussé par des jantes de 20 pouces et des roues de 22 pouces sont optionnelles pour la variante à propulsion.

Les clients pourront choisir entre les couleurs extérieures Acier satiné métallisé, Noir stellaire métallisé, Bleu opulent métallique ou Blanc cristal ainsi que Gris ciel froid ou noir pour l'intérieur.

Photo: Cadillac

Beaucoup de technologies

À bord se trouve un immense écran incurvé qui mesure 33 pouces. Le système multimédia comprend les services intégrés de Google et un système audio AKG Studio à 19 haut-parleurs qui inclut aussi des haut-parleurs insérés à même l’appui-tête.

De plus, le bolide possède la fonction de neutralisation du bruit. Elle sert notamment à améliorer l’insonorisation de l’habitacle.

N’oublions pas que le LYRIQ incorpore la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise (en option). Le véhicule arrive avec une série de technologies de sécurité active et passive – Smart System – comme le système de freinage automatique d’urgence avec le système de détection des piétons.

Photo: Cadillac

Disponibilité incertaine

Le Cadillac LYRIQ 2023 coûte 69 898 $ (incluant les frais de transport), ce qui le rend inadmissible aux subventions provinciale et fédérale. La distribution des moutures à roues motrices arrière est prévue à partir de cet automne.

Le prix de la version à rouage intégral sera dévoilé ultérieurement et la livraison initiale est anticipée au début de 2023.

Malheureusement, les carnets de réservations sont déjà complets pour les modèles 2023. Le site affiche toutefois une liste d’attente en vue de l’arrivée du modèle 2024, tel que spécifié sur le site de Cadillac Canada.

En vidéo: Le Guide de l'auto visite le Salon du véhicule électrique 2022