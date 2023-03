Cadillac apporte des premiers changements dans la gamme du LYRIQ 2024

Cadillac Lyriq 2023 : une première incursion convaincante dans l’électrique

Après des tentatives plus ou moins réussies dans le domaine de l’électrification avec l’Escalade hybride et l’ ELR , Cadillac plonge tête première dans le 100% électrique avec le Lyriq pour 2023. Plus tôt ce printemps, on a eu la chance de le voir de près dans le cadre du …