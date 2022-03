Le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) ouvrira ses portes pour une cinquième édition du 22 au 24 avril 2022 au Stade olympique.

Cet évènement consacré à la mobilité électrique rassemblera sous un même toit une panoplie de nouveaux modèles, dont certains seront présentés pour une première fois au Canada.

L’équipe du Guide de l’auto a obtenu en exclusivité une liste non-exhaustive de certains des modèles qui y seront présentés :

Plus que des voitures

Le SVEM ne rassemble pas que des automobiles. En plus des grands constructeurs énumérés ci-haut, des fabricants de vélos, de scooters, de trottinettes et de véhicules tout terrain électriques seront sur place pour faire découvrir leurs produits. Il sera aussi possible de faire des essais routiers des véhicules dans le Stade olympique.

Photo: Agence QMI

Au total, plus de 90 exposants prendront part à l’évènement. Notez d’ailleurs que Le Guide de l’auto aura son propre kiosque et que nos journalistes seront sur place pour discuter avec les visiteurs.

Tout au long des trois journées du Salon, une vingtaine de conférences consacrées à la mobilité verte et durable seront proposées. Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert fait d’ailleurs partie des panélistes invités, alors que Daniel Melançon agira à titre de Président d’honneur de l’évènement.

Journée de l’industrie

L’une des nouveautés pour cette cinquième édition du SVEM est l’instauration d’une « journée de l’industrie », où seront mis en contact les intervenants des secteurs privé et public actifs dans l’électrification des transports.

« Nous encourageons l’essor de la filière québécoise des véhicules électriques et des énergies propres, explique Luc Saumure, copromoteur et vice-président marketing du SVEM. Le Québec est un formidable espace pour les entrepreneurs et les investisseurs en quête d’expertise, de centres de recherche, de ressources et de tarifs avantageux pour développer ce levier porteur d’emplois. »

C’est donc un rendez-vous les 22, 23 et 24 avril au Stade olympique de Montréal pour cette édition du SVEM. Pour les résidents de la région de Québec, notez que le Salon du véhicule électrique se déplacera au Centre de foires de Québec les 13, 14 et 15 mai 2022.

En vidéo: Revoyez notre reportage au SVEM 2021