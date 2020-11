Ford dévoile le E-Transit 2022, une fourgonnette électrique!

Ford dévoile aujourd’hui le E-Transit 2022, une version 100 % électrique de son fourgon Transit.

Ce dévoilement peut sembler anodin pour certains puisqu’on parle ici d’un véhicule à vocation principalement commerciale. Mais quand on y pense, il s’agit de l’un des dévoilements les plus importants de 2020!

Imaginez le nombre de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année à cause des véhicules de livraison qui gaspillent des millions de litres d’essence à faire des petits aller-retour dans nos villes.

La livraison sans essence

Le E-Transit est donc un fourgon commercial de taille intermédiaire, qui offre plus de 200 kilomètres d’autonomie électrique. Si ce chiffre ne vous semble pas impressionnant, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un véhicule commercial, et Ford aurait analysé 30 millions de miles parcourus par des compagnies dans le monde afin de déterminer l’autonomie « idéale ».

En branchant le véhicule sur une borne de recharge rapide, Ford promet que le E-Transit pourra récupérer tout près de 50 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes. La densité de la batterie est annoncée à 67 kWh, soit environ la même chose qu'une Chevrolet Bolt EV ou qu'une Hyundai Kona électrique.

Pour ce qui est de la puissance, le E-Transit aura un moteur de 266 chevaux et 317 livres-pied de couple. On promet donc un véhicule de livraison à la fois amusant à conduire et capable de rouler sans ennui même s’il est rempli de matériel.

Photo: Ford

Le fourgon techno

Le E-Transit sera disponible avec le système SYNC 4 de Ford, qu'on pourra contrôler via un écran tactile de 12 pouces. Il s’agit là de la plus récente génération de système d’infodivertissement du constructeur, que l’on pourra également retrouver à bord du nouveau Bronco et de la Mustang Mach-E.

Où ça devient intéressant, c’est que SYNC 4 permettra aux compagnies opérant une flotte de récolter un paquet d’information sur leurs véhicules, permettant d’optimiser les périodes de recharge pour chacun d’entre eux. Plusieurs technologies d'aide à la conduite seront également proposées, dont plusieurs qui seront livrées de série sur toutes les versions.

Photo: Ford

Ford inrègre également la technologie Pro Power Onboard, récemment introduite avec le nouveau F-150 2021. Cet ensemble optionnel permettra de transformer le E-Transit en génératrice pour alimenter divers outils.

Photo: Ford

Le Ford E-Transit arrivera sur notre marché d’ici la fin de l’année 2021. Il sera disponible à partir de 58 000 $. Il sera d’ailleurs garanti sur 8 ans ou 160 000 km, un argument qui pourrait bien plaire aux entrepreneurs désireux de réduire considérablement leur facture d’essence.