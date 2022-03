Toyota bZ4X : qu’est-ce que ça donnera au Québec?

Toyota dévoile les concepts bZ4X GR Sport et GR GT3 à Tokyo

L’événement Tokyo Auto Salon (à ne pas confondre avec le traditionnel Salon de l’auto de Tokyo, qui se tient en octobre) vient de prendre son envol et, comme on s’y attendait, Toyota a mis le paquet avec une série de bolides sport. Celui qui nous intéresse le plus est le …